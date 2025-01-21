Владельцы каналов и страниц в соцсетях подали более 166 тысяч заявлений о регистрации в реестре блогеров-«десятитысячников»

Форма для подачи заявок заработала в начале ноября 2024 года.На 21 января 2025 года блогеры подали более 166 тысяч заявлений о регистрации через Госуслуги, более 71 тысячи страниц и каналов уже зарегистрированы в реестре. Об этом рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, пишет ТАСС.С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон, по которому блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны сообщать о себе в Роскомнадзор — чтобы тот включил их в реестр.С 1 января 2025-го в канале или на странице без отметки о включении в реестр рекламодателям нельзя размещать рекламу. Создателям страниц запрещено указывать информацию о способах финансирования их работы. Также нельзя репостить записи с их страниц.Субботин напомнил, что пока штрафов для владельцев страниц, не прошедших регистрацию, не предусмотрено, но регулятор вправе «направлять требования в адрес соцсетей об ограничении доступа к таким персональным страницам» до регистрации в реестре.Штрафы за репосты со страницы, не включённой в перечень Роскомнадзора, сейчас также не предусмотрены, добавил Субботин. Но если такой репост сделан на странице, которая уже включена в реестр, это будет основанием для её исключения.Среди других оснований для исключения сведений из реестра блогеров-«десятитысячников» Роскомнадзор называл публикацию информации, запрещённой для распространения в России, отсутствие маркировки в публикации иноагента, сокращение числа подписчиков до менее 10 тысяч и удаление страницы.#новости #роскомнадзор
Ну это успех реестра! Предлагаю назвать его «Реестр 1984» и за внесение брать пошлину, а очередь растянуть на два года!
А чем плох реестр?🗿
Реестр 1937 тож неплохо
Зачем вообще нужен был этот реестр
кто зарегистрировался - слабаки
Без реестра им останется рекламировать скам
Вангую следующий шаг: блогеры из реестра обязаны будут дублировать весь контент на отечественные площадки.