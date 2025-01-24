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Таня Боброва
Соцсети

Соцсеть Threads* от Meta* начала тестировать рекламу

Пока только в США и Японии.

  • Threads* — аналог X (бывший Twitter) — начала тестировать рекламу с несколькими брендами, пишет TechCrunch со ссылкой на главу Instagram* Адама Моссери. Компания будет «внимательно следить» за тестом перед тем, как масштабировать рекламу на другие рынки.
  • Реклама будет появляться в ленте между публикациями пользователей с соответствующей пометкой. Пользователи могут скрыть рекламу или пожаловаться на неё.
Источник: Meta*
Источник: Meta*
  • Кроме того, Threads* добавила возможность запланировать публикацию на срок до 75 дней, пишет The Verge. Ответы запланировать не получится.
  • Приложение Threads* с интеграцией с Instagram* запустилось в начале июля 2023 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре сервис запустился в Европе. До этого европейским пользователям блокировали доступ.
  • По словам Meta*, на январь 2025 года у Threads* свыше 300 млн активных пользователей в месяц. Для сравнения: владелец X Илон Маск говорил в мае 2024-го, что у соцсети 600 млн активных пользователей в месяц.

*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #threads

2
13 комментариев
Борис Лукин

Как по мне, абсолютно ненужная соцсеть

1
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Evgeniy Medvedev

Как и ваш комментарий)

3
1
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Корпоративный психолог

Планирование публикаций – это, конечно круто. Но уже сейчас чувствуется, что скоро Threads станет такой же рекламной площадкой, как и другие соцсети. Очень жаль.

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Nikolay Ionov

Пора бы уже привыкнуть, что рекламу пихают везде сейчас)

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user

Тхредс чем-то лучше икса?

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Камиль Харисян

Мне больше нравится подборка ленты, исходя из локации. Но цензуры там больше

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у нас отмена

Всё индивидуально и зависит от предпочтений

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