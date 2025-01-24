Соцсеть Threads* от Meta* начала тестировать рекламу

Пока только в США и Японии.Threads* — аналог X (бывший Twitter) — начала тестировать рекламу с несколькими брендами, пишет TechCrunch со ссылкой на главу Instagram* Адама Моссери. Компания будет «внимательно следить» за тестом перед тем, как масштабировать рекламу на другие рынки.Реклама будет появляться в ленте между публикациями пользователей с соответствующей пометкой. Пользователи могут скрыть рекламу или пожаловаться на неё.Источник: Meta*Кроме того, Threads* добавила возможность запланировать публикацию на срок до 75 дней, пишет The Verge. Ответы запланировать не получится.Приложение Threads* с интеграцией с Instagram* запустилось в начале июля 2023 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре сервис запустился в Европе. До этого европейским пользователям блокировали доступ.По словам Meta*, на январь 2025 года у Threads* свыше 300 млн активных пользователей в месяц. Для сравнения: владелец X Илон Маск говорил в мае 2024-го, что у соцсети 600 млн активных пользователей в месяц.*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #threads
Как по мне, абсолютно ненужная соцсеть
Как и ваш комментарий)
Планирование публикаций – это, конечно круто. Но уже сейчас чувствуется, что скоро Threads станет такой же рекламной площадкой, как и другие соцсети. Очень жаль.
Пора бы уже привыкнуть, что рекламу пихают везде сейчас)
Тхредс чем-то лучше икса?
Мне больше нравится подборка ленты, исходя из локации. Но цензуры там больше
Всё индивидуально и зависит от предпочтений