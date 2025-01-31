Цукерберг на звонке с сотрудниками Meta* пожаловался на утечки информации из компании — через несколько часов разговор «слили» СМИ

После этого в службе информационной безопасности предупредили, что причастных к утечкам уволят. Марк Цукерберг, фото AP Глава Meta* во время собрания, на котором он отвечал на вопросы сотрудников, пожаловался на проблему утечек информации из компании.Мы стараемся быть максимально открытыми, но всё, что я говорю, просачивается наружу. Это отстой.Марк Цукерберг, глава Meta*Через несколько часов детали общения Цукерберга с сотрудниками попали к журналистам. Цитаты и другие подробности мероприятия опубликовало The Verge.После этого директор Meta* по информационной безопасности Гай Розен во внутренней служебной записке предупредил, что специалистов, которые разглашают конфиденциальную информацию, уволят. По его словам, такие случаи уже были.Что ещё Цукерберг рассказал сотрудникамОдин из вопросов касался увольнений «неэффективных» работников, о которых в Meta* объявили в январе 2025 года. По мнению главы компании, «это более правильное решение по отношению к людям, которые, вероятно, всё равно не смогут добиться успеха».Обсуждался и возможный запрет TikTok в США. Цукерберг отметил, что не знает, кому в итоге будет принадлежать китайский сервис, но он уверен: Facebook* и Instagram* Reels «продолжат расти, что бы ни случилось».Цукерберг также поделился планами по внедрению ИИ в соцсети компании: «Думаю, уже в 2025 году у нас будут технологии, позволяющие взаимодействовать с ИИ-агентом прямо в ленте — вы сможете начать с ним разговор, управлять им и задавать ему самые разные интересные вопросы».*Meta (владеет Facebook и Instagram) признана в России экстремистской и запрещена. #новости #meta #цукерберг
Цукерберг позвонил, ребята (-:
Новореги не поймут
Зашел написать такой же коммент)
Наконец-то Цукерберг позвонил
Служба безопасности Фейсбука
ЦП в ЛС
Знатный троллинг
Кто то сливает мои комментарии с vc в инет. Знай негодяй, я тебя вычислю по ip!