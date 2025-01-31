Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Маркетплейсы
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Соцсети

Цукерберг на звонке с сотрудниками Meta* пожаловался на утечки информации из компании — через несколько часов разговор «слили» СМИ

После этого в службе информационной безопасности предупредили, что причастных к утечкам уволят.

Марк Цукерберг, фото AP 
Марк Цукерберг, фото AP 
  • Глава Meta* во время собрания, на котором он отвечал на вопросы сотрудников, пожаловался на проблему утечек информации из компании.

Мы стараемся быть максимально открытыми, но всё, что я говорю, просачивается наружу. Это отстой.

Марк Цукерберг, глава Meta*
  • Через несколько часов детали общения Цукерберга с сотрудниками попали к журналистам. Цитаты и другие подробности мероприятия опубликовало The Verge.
  • После этого директор Meta* по информационной безопасности Гай Розен во внутренней служебной записке предупредил, что специалистов, которые разглашают конфиденциальную информацию, уволят. По его словам, такие случаи уже были.

Что ещё Цукерберг рассказал сотрудникам

  • Один из вопросов касался увольнений «неэффективных» работников, о которых в Meta* объявили в январе 2025 года. По мнению главы компании, «это более правильное решение по отношению к людям, которые, вероятно, всё равно не смогут добиться успеха».
  • Обсуждался и возможный запрет TikTok в США. Цукерберг отметил, что не знает, кому в итоге будет принадлежать китайский сервис, но он уверен: Facebook* и Instagram* Reels «продолжат расти, что бы ни случилось».
  • Цукерберг также поделился планами по внедрению ИИ в соцсети компании: «Думаю, уже в 2025 году у нас будут технологии, позволяющие взаимодействовать с ИИ-агентом прямо в ленте — вы сможете начать с ним разговор, управлять им и задавать ему самые разные интересные вопросы».

*Meta (владеет Facebook и Instagram) признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta #цукерберг

5
22
1
1
29 комментариев
Вадим Д.

Цукерберг позвонил, ребята (-:

18
Ответить
Vladimir Ivanov

Новореги не поймут

7
3
Ответить
Данил Фимушкин

Зашел написать такой же коммент)
Наконец-то Цукерберг позвонил

1
Ответить
Цифровые комплексы

Служба безопасности Фейсбука

Ответить
Андрей

ЦП в ЛС

Ответить
Цифровые комплексы

Знатный троллинг

5
Ответить
Куртуазный маньерист

Кто то сливает мои комментарии с vc в инет. Знай негодяй, я тебя вычислю по ip!

4
Ответить