Facebook* удалит прямые эфиры старше 30 дней

Раньше такие видео хранились на платформе бессрочно.Пользователям заранее придёт уведомление, они смогут скачать, перенести или преобразовать архивные трансляции в Reels в течение 90 дней. Изменения вступают в силу с 19 февраля 2025 года, говорится в блоге Meta*.Процесс удаления будет проходить «волнами» в течение нескольких месяцев. Facebook* также запустила несколько инструментов для скачивания предыдущих трансляций — как по отдельности, так и всех сразу.Все новые прямые эфиры будут доступны для просмотра, скачивания, размещения на странице или в профиле в течение 30 дней. После этого их также автоматически удалят.Meta*В Meta* объяснили изменения тем, что большинство просмотров прямых трансляций приходится на первые несколько недель после их публикации. Поэтому в компании решили привести политику хранения контента «в соответствие с отраслевыми стандартами», чтобы предоставлять пользователям «самые актуальные прямые эфиры».Публичный доступ к сервису Live Facebook* открыла в апреле 2016 года. В сентябре разрешила запускать прямые трансляции в веб-версии сайта.*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской в России и запрещена.#новости #meta