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Карина Пардаева
Соцсети

Facebook* удалит прямые эфиры старше 30 дней

Раньше такие видео хранились на платформе бессрочно.

  • Пользователям заранее придёт уведомление, они смогут скачать, перенести или преобразовать архивные трансляции в Reels в течение 90 дней. Изменения вступают в силу с 19 февраля 2025 года, говорится в блоге Meta*.
  • Процесс удаления будет проходить «волнами» в течение нескольких месяцев. Facebook* также запустила несколько инструментов для скачивания предыдущих трансляций — как по отдельности, так и всех сразу.
  • Все новые прямые эфиры будут доступны для просмотра, скачивания, размещения на странице или в профиле в течение 30 дней. После этого их также автоматически удалят.
Meta*
  • В Meta* объяснили изменения тем, что большинство просмотров прямых трансляций приходится на первые несколько недель после их публикации. Поэтому в компании решили привести политику хранения контента «в соответствие с отраслевыми стандартами», чтобы предоставлять пользователям «самые актуальные прямые эфиры».
  • Публичный доступ к сервису Live Facebook* открыла в апреле 2016 года. В сентябре разрешила запускать прямые трансляции в веб-версии сайта.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской в России и запрещена.

#новости #meta

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