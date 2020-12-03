для разработчиков
News.ru пожаловалось на запрет рекламы издания во «ВКонтакте» из-за «трагических новостей» — в соцсети заявили об ошибке Материал редакции
«Только доброе и хорошее».
«ВКонтакте» отклонила пять рекламных постов сообщества News.ru, а причиной назвала «трагические события и жесть» среди контента группы. Об этом на своей страницы в Facebook сообщил SMM-специалист издания Никита Бегун.
Он опубликовал скриншот переписки со службой поддержки «ВКонтакте для бизнеса». В диалоге поддержка соцсети предложила «удалить все трагические новости и оставить только доброе и хорошее».
«В данном случае речь идёт об ошибке. Конечно, сообщества с новостями могут публиковать разные новости и при этом запускать рекламу. Мы извиняемся за эту ситуацию», — заявил vc.ru представитель соцсети.
Из серии: Не взрыв а хлопок.
Представляю сюжет.
Сегодня на улице Ленина произошел хлопок бытового газа, 5 этажей немного сложились, ну ничего страшного, 34 человека мы не нашли но они обязательно найдутся, хорошего дня и до скорых встреч.
"можете освещать события, но только позитивные или нейтральные" - какая прелесть
Блоги компаний
Показать еще