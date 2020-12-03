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Соцсети
Лиана Липанова
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News.ru пожаловалось на запрет рекламы издания во «ВКонтакте» из-за «трагических новостей» — в соцсети заявили об ошибке Материал редакции

«Только доброе и хорошее».

2 комментария
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«ВКонтакте» отклонила пять рекламных постов сообщества News.ru, а причиной назвала «трагические события и жесть» среди контента группы. Об этом на своей страницы в Facebook сообщил SMM-специалист издания Никита Бегун.

Он опубликовал скриншот переписки со службой поддержки «ВКонтакте для бизнеса». В диалоге поддержка соцсети предложила «удалить все трагические новости и оставить только доброе и хорошее».

«В данном случае речь идёт об ошибке. Конечно, сообщества с новостями могут публиковать разные новости и при этом запускать рекламу. Мы извиняемся за эту ситуацию», — заявил vc.ru представитель соцсети.

#новость #вконтакте

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2 комментария
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Вячеслав Григорьев

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Из серии: Не взрыв а хлопок.

Представляю сюжет.

Сегодня на улице Ленина произошел хлопок бытового газа, 5 этажей немного сложились, ну ничего страшного, 34 человека мы не нашли но они обязательно найдутся, хорошего дня и до скорых встреч.

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Timur Karimbaev

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"можете освещать события, но только позитивные или нейтральные" - какая прелесть

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