«Только доброе и хорошее».

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«ВКонтакте» отклонила пять рекламных постов сообщества News.ru, а причиной назвала «трагические события и жесть» среди контента группы. Об этом на своей страницы в Facebook сообщил SMM-специалист издания Никита Бегун.

Он опубликовал скриншот переписки со службой поддержки «ВКонтакте для бизнеса». В диалоге поддержка соцсети предложила «удалить все трагические новости и оставить только доброе и хорошее».