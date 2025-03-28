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Карина Пардаева
Соцсети

Instagram* разрешил ускорять Reels

Аналогичная функция есть в TikTok.

Источник фото: Instagram
Источник фото: Instagram
  • Скорость воспроизведения ролика можно увеличить в два раза. Для этого нужно зажать боковую часть экрана — справа или слева, пишет TechCrunch.
  • Возможность добавили для того, чтобы пользователи могли просматривать больше контента за меньшее время.
  • С перемоткой больше шансов, что пользователи досматрят длинные ролики до конца, отмечает издание. Это важно, так как изначально Reels задумывались как короткие и динамичные видео, пишет TechCrunch.
  • Функцию ускорения начали тестировать в феврале 2025 года. Тогда она была доступна ограниченному числу пользователей.

*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

#новости

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