Аналогичная функция есть в TikTok.Источник фото: InstagramСкорость воспроизведения ролика можно увеличить в два раза. Для этого нужно зажать боковую часть экрана — справа или слева, пишет TechCrunch.Возможность добавили для того, чтобы пользователи могли просматривать больше контента за меньшее время.С перемоткой больше шансов, что пользователи досматрят длинные ролики до конца, отмечает издание. Это важно, так как изначально Reels задумывались как короткие и динамичные видео, пишет TechCrunch.Функцию ускорения начали тестировать в феврале 2025 года. Тогда она была доступна ограниченному числу пользователей.*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости