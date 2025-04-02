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Карина Пардаева
Соцсети

Tinder добавил в приложение игру, где пользователи смогут попрактиковаться во флирте с ИИ-ботами

Пока она доступна только для пользователей iOS в США.

  • Чат-боты используют модели OpenAI GPT-4o и GPT-4o mini для создания сценариев в стиле романтических комедий. Например, пользователь может оказаться в ситуации, где незнакомец тянется за той же корзиной в супермаркете, что и он, пишет Bloomberg.
  • Бот начинает сцену, а пользователь отвечает голосом, зарабатывая очки за искренность и вовлечённость. Он выигрывает, если ИИ-персонаж соглашается на свидание.
  • Игра ограничена пятью сессиями в день, каждая длится около трёх минут. В Tinder объясняют, что эксперимент направлен на помощь людям, а не на замену живого общения.
  • Агентство отмечает, что в развитии своего продукта сделал ставку на поколение Z, составляющего около половины аудитории приложения.
  • С 2023 года Tinder теряет подписчиков и предупреждает инвесторов, что рост выручки не возобновится до 2027 года. Чтобы удержать аудиторию, компания тестирует не только чат-ботов, но и функцию двойных свиданий, а также предлагает бонусы за регулярное использование приложения, отмечает агентство.
Источник фото: Tinder
Источник фото: Tinder
  • Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match, OkCupid и других — в мае 2023 года предупредила о полном уходе из России к 30 июня.

#новости #tinder

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