Tinder добавил в приложение игру, где пользователи смогут попрактиковаться во флирте с ИИ-ботами

Пока она доступна только для пользователей iOS в США.Чат-боты используют модели OpenAI GPT-4o и GPT-4o mini для создания сценариев в стиле романтических комедий. Например, пользователь может оказаться в ситуации, где незнакомец тянется за той же корзиной в супермаркете, что и он, пишет Bloomberg.Бот начинает сцену, а пользователь отвечает голосом, зарабатывая очки за искренность и вовлечённость. Он выигрывает, если ИИ-персонаж соглашается на свидание.Игра ограничена пятью сессиями в день, каждая длится около трёх минут. В Tinder объясняют, что эксперимент направлен на помощь людям, а не на замену живого общения.Агентство отмечает, что в развитии своего продукта сделал ставку на поколение Z, составляющего около половины аудитории приложения.С 2023 года Tinder теряет подписчиков и предупреждает инвесторов, что рост выручки не возобновится до 2027 года. Чтобы удержать аудиторию, компания тестирует не только чат-ботов, но и функцию двойных свиданий, а также предлагает бонусы за регулярное использование приложения, отмечает агентство.Источник фото: TinderКомпания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match, OkCupid и других — в мае 2023 года предупредила о полном уходе из России к 30 июня.#новости #tinder