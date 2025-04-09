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Таня Боброва
Соцсети

Instagram* начал тестировать «заблокированные» Reels — пользователи смогут их увидеть, если введут «секретный код»

Когда функция появится у всех, неизвестно.

  • TechCrunch заметил тесты такой функции в аккаунте Design. Профиль поделился в ленте «заблокированным» видео: оно размыто, есть подсказка «первый хештег в подписи» и поле для ввода «секретного кода». Первый хештег — threads*. После ввода его в поле Reels открылся.
Источник: TechCrunch
Источник: TechCrunch
  • Instagram* не ответил на запрос о комментарии.
  • Издание отмечает, что подобная функция — способ повысить вовлечённость подписчиков. Кроме того, это возможность поделиться эксклюзивными роликами с самой «преданной» аудиторией. Например, автор может заблокировать ролик, дав подсказку «мой день рождения» или «имя моей собаки». Функцию могут использовать и бренды, например для запуска продуктов.
  • TechCrunch также отмечает некоторое сходство «блокировки» Reels с «размытием» Stories. Соцсеть добавила его в мае 2024 года: другие пользователи видят такие публикации, только если отправят сообщение в ответ.

*Instagram и Threads принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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