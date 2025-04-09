Instagram* начал тестировать «заблокированные» Reels — пользователи смогут их увидеть, если введут «секретный код»

Когда функция появится у всех, неизвестно.TechCrunch заметил тесты такой функции в аккаунте Design. Профиль поделился в ленте «заблокированным» видео: оно размыто, есть подсказка «первый хештег в подписи» и поле для ввода «секретного кода». Первый хештег — threads*. После ввода его в поле Reels открылся.Источник: TechCrunch Instagram* не ответил на запрос о комментарии.Издание отмечает, что подобная функция — способ повысить вовлечённость подписчиков. Кроме того, это возможность поделиться эксклюзивными роликами с самой «преданной» аудиторией. Например, автор может заблокировать ролик, дав подсказку «мой день рождения» или «имя моей собаки». Функцию могут использовать и бренды, например для запуска продуктов.TechCrunch также отмечает некоторое сходство «блокировки» Reels с «размытием» Stories. Соцсеть добавила его в мае 2024 года: другие пользователи видят такие публикации, только если отправят сообщение в ответ.*Instagram и Threads принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости