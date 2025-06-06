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Данила Бычков
Соцсети

X начал тестировать функцию, которая отмечает посты, понравившиеся пользователям с противоположными взглядами

В соцсети рассчитывают, что это поможет людям находить согласие даже по спорным вопросам.

  • Новая функция будет работать на базе уже существующей программы Community Notes — она «даёт пользователям X возможность совместно добавлять контекст к твитам, которые могут вводить в заблуждение, чтобы улучшить качество общедоступной информации».
  • Теперь некоторым участникам программы будут предлагать оценить публикации, которые понравились людям с противоположными взглядами. Среди оценок — «Согласен с автором», «Узнал что-то новое», «Вдохновляет», «Пост несодержательный».
  • Обратная связь поможет разработать алгоритм с открытым исходным кодом, который сможет автоматически выявлять «объединяющие» посты.
Источник: X
Источник: X

Эта экспериментальная новая функция поможет найти идеи и мнения, которые объединяют. Она может привлечь внимание к тому, что находит широкий отклик, и мотивировать пользователей чаще делиться такими мыслями.

из заявления в аккаунте Community Notes
  • Программу Community Notes запустили в X в 2022 году. Затем аналоги заработали и на других платформах, включая Instagram*, Facebook* и Threads*.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #x

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