X начал тестировать функцию, которая отмечает посты, понравившиеся пользователям с противоположными взглядами

В соцсети рассчитывают, что это поможет людям находить согласие даже по спорным вопросам.Новая функция будет работать на базе уже существующей программы Community Notes — она «даёт пользователям X возможность совместно добавлять контекст к твитам, которые могут вводить в заблуждение, чтобы улучшить качество общедоступной информации».Теперь некоторым участникам программы будут предлагать оценить публикации, которые понравились людям с противоположными взглядами. Среди оценок — «Согласен с автором», «Узнал что-то новое», «Вдохновляет», «Пост несодержательный».Обратная связь поможет разработать алгоритм с открытым исходным кодом, который сможет автоматически выявлять «объединяющие» посты.Источник: XЭта экспериментальная новая функция поможет найти идеи и мнения, которые объединяют. Она может привлечь внимание к тому, что находит широкий отклик, и мотивировать пользователей чаще делиться такими мыслями.из заявления в аккаунте Community NotesПрограмму Community Notes запустили в X в 2022 году. Затем аналоги заработали и на других платформах, включая Instagram*, Facebook* и Threads*.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #x