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Полина Лааксо
Соцсети

Meta* смягчит модерацию политического контента и откажется от сторонних «фактчекеров» в Facebook*, Instagram* и Threads*

«В соцсетях, где высказаться могут миллиарды, на виду оказывается и хорошее и плохое. Но это и есть свобода слова», — сказала компания.

  • В последние годы Meta* выстроила сложную систему управления контентом — в том числе в ответ на социальное и политическое давление, — но «несмотря на благие намерения зашла слишком далеко». Безобидный контент цензурировался, авторы получали несправедливые баны, а поддержка реагировала медленно.
  • Чтобы исправить ситуацию, Meta* постепенно свернёт программу проверки фактов третьими лицами, которую запустила в 2016-м после обвинений в распространении фейков. Она должна была стать предупредительным инструментом, а стала инструментом цензуры, поскольку предвзятыми оказались и третьи лица.
  • Вместо этого, сперва с США, она перейдёт на модель «Примечания сообщества» — как в Х. Члены программы смогут сопровождать спорные публикации разным контекстом. Meta* не будет решать, какие показывать, а какие нет. Запуск намечен на «ближайшие месяцы».
Вот так презентует программу Х
Вот так презентует программу Х
Пример публикации с «Примечанием сообщества»
Пример публикации с «Примечанием сообщества»
  • Из-за частых ошибок компания пересмотрит работу алгоритмов, которые помогают выявлять публикации, нарушающие правила платформ. Теперь с их помощью будут отслеживать наиболее опасный контент, связанный с терроризмом, эксплуатацией детей, наркотиками и мошенничеством. В остальных случаях положатся на жалобы пользователей. Чтобы аудитория увидела прогресс, Meta* будет больше рассказывать в своих отчётах в том числе об ошибках.
  • Цензуру тем, которые обычно вызывают политические дискуссии (например иммиграция и гендер), ослабят. «Неправильно, что в Конгрессе США и на телевидении говорить об этом можно, а у нас нельзя», — признала компания. На внесение изменений уйдёт несколько недель.
Глава компании Марк Цукерберг. Источник фото: Meta*
Глава компании Марк Цукерберг. Источник фото: Meta*
  • С 2021 года Meta* сокращала объём публично доступных заметок о политике и социальных проблемах, потому что об этом просили пользователи, но подход оказался радикальным. Теперь соцсети будут относиться к такому контенту как к любому другому: если человек его читает и лайкает — его будут показывать. Если нет — значит, нет.
  • Команду, которая рассматривает апелляции на удаления и баны, расширили для оперативности. Чтобы повысить объективность решений, большее число случаев рассматривают сразу несколько человек.
Полина Лааксо
Соцсети
«Я тоже верил в свободу интернета. А потом управлял Reddit»: тред о соцсетях и недостижимой свободе слова в них

Перевод рассказа бывшего гендиректора Reddit Ишана Вонга, который рассуждает о «цензуре» на платформах и сайтах, бессмысленных пользовательских стычках и желании Илона Маска вернуть «старый добрый интернет» через покупку Twitter, которая, скорее всего, породит много новых проблем.

«Помните, некоторым казалось очень важным запретить такие штуки?»

*Meta, владеющая Facebook, Instagram и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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45 комментариев
Unu Rukha

Опять древних эльфов 404 без работы оставят

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Макгаффин

главное, что гоблины 403 воспрянут духом

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user

Вор и приспособленец, который создал самые омерзительные в плане UX/UI дизайна продукты. Какие у него успешные не сворованные продукты удались?

Команда Дурова, которая в тысячи раз меньше, создала то, что этим бездарностям не удается с нулевых.

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Darth Swordman

Но пипл хавает, а это и есть успех. Как говорил мой дед, сшить шапку может любой балбес, а вот продать её — это уже уметь надо. Цукерберг смог и продал, так что молодец, по большому счёту)

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VKcoin

Команда Дурова, которая в тысячи раз меньше, создала то, что этим бездарностям не удается с нулевых.

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Nix Green

Какие продукты?
Тот же фейсбук и вотс ап?
«Успешные сворованные» 🤡

Команда Дурова что сделала? Расскажи, давай. Поведай нам, что же такого твой великий Паша или Паша-паша(если ты понял каламбур) сотворил в необъятной? Копию этих двух продуктов и более ничего?) звезды пересылать в тюрьму французскую, ага ага 🤡

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Томский Сибирячок

Фейсбук - пожалуй железный топ-1 самых мерзких по опыту пользования крупных дорогих сервисов. ВК в сравнении с ним - это абсолютное добро хоть и стал последние пару лет тоже заходить в тупик.

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