Meta* смягчит модерацию политического контента и откажется от сторонних «фактчекеров» в Facebook*, Instagram* и Threads*

«В соцсетях, где высказаться могут миллиарды, на виду оказывается и хорошее и плохое. Но это и есть свобода слова», — сказала компания.В последние годы Meta* выстроила сложную систему управления контентом — в том числе в ответ на социальное и политическое давление, — но «несмотря на благие намерения зашла слишком далеко». Безобидный контент цензурировался, авторы получали несправедливые баны, а поддержка реагировала медленно.Чтобы исправить ситуацию, Meta* постепенно свернёт программу проверки фактов третьими лицами, которую запустила в 2016-м после обвинений в распространении фейков. Она должна была стать предупредительным инструментом, а стала инструментом цензуры, поскольку предвзятыми оказались и третьи лица.Вместо этого, сперва с США, она перейдёт на модель «Примечания сообщества» — как в Х. Члены программы смогут сопровождать спорные публикации разным контекстом. Meta* не будет решать, какие показывать, а какие нет. Запуск намечен на «ближайшие месяцы».Вот так презентует программу ХПример публикации с «Примечанием сообщества»Из-за частых ошибок компания пересмотрит работу алгоритмов, которые помогают выявлять публикации, нарушающие правила платформ. Теперь с их помощью будут отслеживать наиболее опасный контент, связанный с терроризмом, эксплуатацией детей, наркотиками и мошенничеством. В остальных случаях положатся на жалобы пользователей. Чтобы аудитория увидела прогресс, Meta* будет больше рассказывать в своих отчётах в том числе об ошибках.Цензуру тем, которые обычно вызывают политические дискуссии (например иммиграция и гендер), ослабят. «Неправильно, что в Конгрессе США и на телевидении говорить об этом можно, а у нас нельзя», — признала компания. На внесение изменений уйдёт несколько недель.Глава компании Марк Цукерберг. Источник фото: Meta*С 2021 года Meta* сокращала объём публично доступных заметок о политике и социальных проблемах, потому что об этом просили пользователи, но подход оказался радикальным. Теперь соцсети будут относиться к такому контенту как к любому другому: если человек его читает и лайкает — его будут показывать. Если нет — значит, нет.Команду, которая рассматривает апелляции на удаления и баны, расширили для оперативности. Чтобы повысить объективность решений, большее число случаев рассматривают сразу несколько человек.Полина ЛааксоСоцсети16.04.2022«Я тоже верил в свободу интернета. А потом управлял Reddit»: тред о соцсетях и недостижимой свободе слова в них Перевод рассказа бывшего гендиректора Reddit Ишана Вонга, который рассуждает о «цензуре» на платформах и сайтах, бессмысленных пользовательских стычках и желании Илона Маска вернуть «старый добрый интернет» через покупку Twitter, которая, скорее всего, породит много новых проблем.*Meta, владеющая Facebook, Instagram и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости
Опять древних эльфов 404 без работы оставят
главное, что гоблины 403 воспрянут духом
Вор и приспособленец, который создал самые омерзительные в плане UX/UI дизайна продукты. Какие у него успешные не сворованные продукты удались?
Команда Дурова, которая в тысячи раз меньше, создала то, что этим бездарностям не удается с нулевых.
Но пипл хавает, а это и есть успех. Как говорил мой дед, сшить шапку может любой балбес, а вот продать её — это уже уметь надо. Цукерберг смог и продал, так что молодец, по большому счёту)
Команда Дурова, которая в тысячи раз меньше, создала то, что этим бездарностям не удается с нулевых.
Какие продукты?
Тот же фейсбук и вотс ап?
«Успешные сворованные» 🤡
Команда Дурова что сделала? Расскажи, давай. Поведай нам, что же такого твой великий Паша или Паша-паша(если ты понял каламбур) сотворил в необъятной? Копию этих двух продуктов и более ничего?) звезды пересылать в тюрьму французскую, ага ага 🤡
Фейсбук - пожалуй железный топ-1 самых мерзких по опыту пользования крупных дорогих сервисов. ВК в сравнении с ним - это абсолютное добро хоть и стал последние пару лет тоже заходить в тупик.