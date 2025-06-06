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Артур Томилко
Соцсети

Соцсеть X сообщила о партнёрстве с криптовалютным рынком прогнозов Polymarket

Детали сотрудничества пока не раскрыли.

  • Сообщение о партнёрстве появилось в официальном профиле X. Затем его репостнул аккаунт Polymarket, отметилв, что сотрудничество «знаменует собой новую главу для правды в интернете».
  • Polymarket — децентрализованный сервис, который позволяет делать ставки на различные события в стейблкоине USDC. Площадка работает с 2020 года, но широкую популярность приобрела в 2024-м на фоне выборов президента США. Число активных пользователей на пике достигало 293 тысячи человек, а объём ставок — $85 млн, писало Decrypt.
  • Помимо политики, пользователи делают ставки на сотни событий, включая погоду, спорт, курсы криптовалют, решения центробанков, продажу TikTok, итоги боевых действий, природные катаклизмы и другое.
Артур Томилко
Сервисы
«Кого поймают до пятницы»: криптовалютный рынок прогнозов Polymarket начал принимать ставки на нескольких заключённых, сбежавших из тюрьмы в США

Площадка известна и другими прогнозами — на результаты выборов, экономические показатели, бизнес-события и вероятность природных катастроф.

«Кого поймают до пятницы»: криптовалютный рынок прогнозов Polymarket начал принимать ставки на нескольких заключённых, сбежавших из тюрьмы в США

#новости #x #polymarket

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