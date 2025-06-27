Верховный суд Бразилии постановил, что цифровые платформы должны нести ответственность за контент пользователей

И самостоятельно удалять публикации, которые «разжигают ненависть», подстрекают к насилию или «антидемократическим действиям». До этого владельцы сайтов и приложений несли ответственность только в том случае, если не выполнили предписание суда об удалении контента. Теперь они должны делать это «немедленно» — без судебного решения, пишет FT.Пользователи также смогут подавать в суд на цифровые платформы за то, что те игнорируют их жалобы на контент, установил Верховный суд Бразилии. Решение должно вступить в силу после официального опубликования.В Meta* и Google заявили, что решение может привести к «негативным последствиям для свободы слова и цифровой экономики». До этого в администрации президента США Дональда Трампа пригрозили ввести санкции против бразильских судей и чиновников, которые «цензурируют американские компании и граждан», отмечает FT.Летом 2024 года Верховный суд Бразилии вынес решение о блокировке соцсети X, а также ввёл штрафы за обход блокировки через VPN. Причиной послужил отказ компании назначать в стране законного представителя. До этого X закрыла местный офис из-за угроз арестовать того самого представителя, поскольку компания не хотела «цензурировать» контент по запросу местных органов.Возобновить работу сервиса в стране разрешили в октябре 2024 года — после того, как компания выполнила требования и оплатила штраф. Владелец X Илон Маск при этом называл действия бразильского суда «антиконституционным».Под блокировку в Бразилии дважды попадал Telegram. Первый запрет в марте 2022 года продлился два дня. Второй — в апреле — три дня. Претензии властей касались распространения «фейков» и отказа компании раскрывать информацию о преступниках.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #бразилия