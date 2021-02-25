Компания также представила «Сообщества» — как группы в Facebook.

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Twitter анонсировала новые функции: соцсеть предоставит пользователям возможность брать плату со своих подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту, а также разрешит создавать группы по интересам и присоединяться к ним. Об этом компания рассказала в разговоре с инвесторами, передаёт The Verge.

На скриншоте макета, который Twitter показала в качестве примера, пользователь может заплатить $4,99 в месяц за доступ. Отменить подписку можно будет в любое время. Twitter рассматривает это как возможность для создателей контента получать деньги напрямую от фанатов — как Patreon и OnlyFans, пишет 9to5mac.

На мероприятии Twitter также представила функцию сообществ — они будут работать как группы в Facebook. Пользователи смогут создавать группы по интересам, например, кошки или растения. В группах они смогут видеть больше твитов, посвященных этим темам.

Jane Manchun Wong @wongmjane



(they’ve started working on it in the web app since at least few weeks ago) https://t.co/JlkrZNjLBo Twitter announces Communities, like Facebook Groups but on Twitter(they’ve started working on it in the web app since at least few weeks ago) https://twitter.com/twitterir/status/1364982026030379016

Пока неизвестно, когда компания запустить эти функции. В разговоре с инвесторами соцсеть также заявила, что рассчитывает удвоить свою годовую выручку к 2023 году — до $7,5 млрд. Twitter также планирует увеличивать количество пользователей в среднем почти на 20% каждый год в течение трёх лет — до 315 млн.