Соцсети
Рая Хачатрян

Twitter анонсировала платную функцию «суперподписок» — пользователи смогут платить за доступ к дополнительному контенту Статьи редакции

Компания также представила «Сообщества» — как группы в Facebook.

5 5 комментариев
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Twitter анонсировала новые функции: соцсеть предоставит пользователям возможность брать плату со своих подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту, а также разрешит создавать группы по интересам и присоединяться к ним. Об этом компания рассказала в разговоре с инвесторами, передаёт The Verge.

Jane Manchun Wong @wongmjane
Twitter announces “Super Follow”, like Patreon but on Twitter https://twitter.com/twitterir/status/1364982026030379016 https://t.co/aY9g1ozoJz

На скриншоте макета, который Twitter показала в качестве примера, пользователь может заплатить $4,99 в месяц за доступ. Отменить подписку можно будет в любое время. Twitter рассматривает это как возможность для создателей контента получать деньги напрямую от фанатов — как Patreon и OnlyFans, пишет 9to5mac.

На мероприятии Twitter также представила функцию сообществ — они будут работать как группы в Facebook. Пользователи смогут создавать группы по интересам, например, кошки или растения. В группах они смогут видеть больше твитов, посвященных этим темам.

Jane Manchun Wong @wongmjane
Twitter announces Communities, like Facebook Groups but on Twitter

(they’ve started working on it in the web app since at least few weeks ago) https://twitter.com/twitterir/status/1364982026030379016 https://t.co/JlkrZNjLBo

Пока неизвестно, когда компания запустить эти функции. В разговоре с инвесторами соцсеть также заявила, что рассчитывает удвоить свою годовую выручку к 2023 году — до $7,5 млрд. Twitter также планирует увеличивать количество пользователей в среднем почти на 20% каждый год в течение трёх лет — до 315 млн.

Twitter получает около 86% выручки от таргетированной рекламы, но её доля на рынке незначительна по сравнению с Facebook и Google, отмечает Bloomberg. Руководители Twitter заявили, что компания будет увеличивать продажи за счет создания продуктов для более мелких клиентов, а также введения платной подписки.

#новость #twitter

5 5 комментариев
7
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5 комментариев
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911

4

онлифанс только с прилами для млбилок, красиво

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Олча Артна

911
3

Так правда онлифанс же, Твиттер же единственная крупная соцсеть где разрешена порнуха, только её нельзя стримить.

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Кирилл Ковалевский

4

Дошутились, блин.

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Михаил Карлов

2

Почему эта соцсеть уже не бесплатная?

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Denchis Позитива

0

А потом онлифанс интегрируется в твиттер 🥳🔥😎

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