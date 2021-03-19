Голосовые чаты в группах появились в декабре 2020 года.

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Чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничений по количеству участников, сообщила команда мессенджера. Благодаря этому каждый канал может стать полноценной радиостанцией, считают в компании.

Чтобы создать голосовой чат, администратор должен перейти в профиль канала или группы, нажать на троеточие и выбрать пункт «Начать голосовой чат».

Также пользователи могут включить запись чата. После остановки записи, аудиофайл появится в чате с сохранёнными сообщениями. Во время записи рядом с названием чата появится красная точка.

Если пользователь не участвует в обсуждении как спикер, он может поднять руку. Администраторы смогут посмотреть, кто попросил слово, прочитав информацию «О себе» возле каждого участника.

Администраторы публичных групп и каналов также смогут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Для спикеров можно создать отдельные ссылки: тогда им не придётся ждать, пока им разрешат включить микрофон, уточнили в компании.

Владельцы каналов также смогут участвовать в голосовых чатах от имени своего канала, а не личного профиля. «Так публичные деятели и знаменитости могут избежать нежелательного внимания к своему личному аккаунту.», — объяснили в Telegram.

Telegram запустил аудиоконференции в группах — голосовые чаты, к которым участники могут присоединиться в любой момент, в декабре 2020 года. Тогда к ним могли присоединиться тысячи участников.