Telegram разрешил создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты Статьи редакции
Голосовые чаты в группах появились в декабре 2020 года.
Чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничений по количеству участников, сообщила команда мессенджера. Благодаря этому каждый канал может стать полноценной радиостанцией, считают в компании.
Чтобы создать голосовой чат, администратор должен перейти в профиль канала или группы, нажать на троеточие и выбрать пункт «Начать голосовой чат».
Также пользователи могут включить запись чата. После остановки записи, аудиофайл появится в чате с сохранёнными сообщениями. Во время записи рядом с названием чата появится красная точка.
Если пользователь не участвует в обсуждении как спикер, он может поднять руку. Администраторы смогут посмотреть, кто попросил слово, прочитав информацию «О себе» возле каждого участника.
Администраторы публичных групп и каналов также смогут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Для спикеров можно создать отдельные ссылки: тогда им не придётся ждать, пока им разрешат включить микрофон, уточнили в компании.
Владельцы каналов также смогут участвовать в голосовых чатах от имени своего канала, а не личного профиля. «Так публичные деятели и знаменитости могут избежать нежелательного внимания к своему личному аккаунту.», — объяснили в Telegram.
Telegram запустил аудиоконференции в группах — голосовые чаты, к которым участники могут присоединиться в любой момент, в декабре 2020 года. Тогда к ним могли присоединиться тысячи участников.
В конце февраля мессенджер разрешил создавать группы с неограниченным количеством участников. Их участники могут общаться в голосовом чате.
С каждым шагом всё ближе.
мля, у меня аж флешбэки из двухтысячных...
сидишь скрестив пальцы ждёшь пока на скорости 2Х запишется твоя болванка
Получается теперь вся дичь, который ты по своей случайности сказанул, будет записана?
Нет. В каналах теперь можно делать записи. Типа семинары/лекции и вот это всё
Голосовые чаты в группах появились в декабре 2020 года.
У меня чат с голосовыми сообщениями в телеге с года так...2017 наверное. Может что-то путаю?
Это всегда обычное войсоблядство было, а теперь - конкуренция Клабхаусу😎
Голосовые сообщения — это сообщения, а голосовой чат — это как групповой звонок
Внезапно понял, что в у меня в телеграме полтора живых человека из контактов, и множество каналов, перепечатывающих уже читанный ранее в сети контент, или откровенных инфоцыган. Удалил телеграм.
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