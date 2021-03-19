Соцсети
Таня Боброва

Telegram разрешил создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты Статьи редакции

Голосовые чаты в группах появились в декабре 2020 года.

16 16 комментариев
1565 просмотров

Чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничений по количеству участников, сообщила команда мессенджера. Благодаря этому каждый канал может стать полноценной радиостанцией, считают в компании.

Чтобы создать голосовой чат, администратор должен перейти в профиль канала или группы, нажать на троеточие и выбрать пункт «Начать голосовой чат».

Также пользователи могут включить запись чата. После остановки записи, аудиофайл появится в чате с сохранёнными сообщениями. Во время записи рядом с названием чата появится красная точка.

Если пользователь не участвует в обсуждении как спикер, он может поднять руку. Администраторы смогут посмотреть, кто попросил слово, прочитав информацию «О себе» возле каждого участника.

Администраторы публичных групп и каналов также смогут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Для спикеров можно создать отдельные ссылки: тогда им не придётся ждать, пока им разрешат включить микрофон, уточнили в компании.

Владельцы каналов также смогут участвовать в голосовых чатах от имени своего канала, а не личного профиля. «Так публичные деятели и знаменитости могут избежать нежелательного внимания к своему личному аккаунту.», — объяснили в Telegram.

Telegram запустил аудиоконференции в группах — голосовые чаты, к которым участники могут присоединиться в любой момент, в декабре 2020 года. Тогда к ним могли присоединиться тысячи участников.

В конце февраля мессенджер разрешил создавать группы с неограниченным количеством участников. Их участники могут общаться в голосовом чате.

#новость #telegram

16 16 комментариев
10
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16 комментариев
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Александр Крупницкий

8

Так чё Clubhouse можно не устанавливать?

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Evgeny Boyko

6

Telegram разрешил

А я и не знал, что он запрещал

Ответить

Dear Moscow,

4

С каждым шагом всё ближе.

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Vitaliy Sitnikov

Dear
0

мля, у меня аж флешбэки из двухтысячных...
сидишь скрестив пальцы ждёшь пока на скорости 2Х запишется твоя болванка

Ответить

Маргарита Рыбакова

2

Получается теперь вся дичь, который ты по своей случайности сказанул, будет записана?

Ответить

Murat Oshroev

Маргарита
0

Нет. В каналах теперь можно делать записи. Типа семинары/лекции и вот это всё 

Ответить

Неподвижный жар

2

TeleClubHouse

Ответить

Дарья Смолякова

0

Голосовые чаты в группах появились в декабре 2020 года.

У меня чат с голосовыми сообщениями в телеге с года так...2017 наверное. Может что-то путаю? 

Ответить

From Siberia to London

Дарья
3

Это всегда обычное войсоблядство было, а теперь - конкуренция Клабхаусу😎

Ответить

Dmitry Porkhaev

Дарья
2

Они типо как в клабхаусе сделали, когда много народу

Ответить

Викентий Котвицкий

Дарья
1

Голосовые сообщения — это сообщения, а голосовой чат — это как групповой звонок

Ответить

Маргарита Рыбакова

Дарья
0

Наверное вы что-то путаете. 

Ответить

Никита Лежневич

Дарья
0

Путаете, теперь это будет одна запись разговора всех участников

Ответить

Кобзон Хиггса

–1

Внезапно понял, что в у меня в телеграме полтора живых человека из контактов, и множество каналов, перепечатывающих уже читанный ранее в сети контент, или откровенных инфоцыган. Удалил телеграм.

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Ivan Sergeevich

Кобзон
1

Вам и правда, очевидно, он не нужен)

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Vitaliy Sitnikov

Кобзон
0

и поставил аську с там-там)

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