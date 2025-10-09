Instagram* начал тестировать доступ к настройкам алгоритма рекомендаций в Reels

Соцсеть анонсировала такую функцию в сентябре 2025 года.Источник: Roberto P. Nickson Опцию, которая позволит настроить алгоритм, заметил пользователь Threads*. Внимание на это обратило SocialMedia Today.Согласно опубликованным скриншотам, пользователь может выбрать наиболее предпочтительные темы и те, которые видеть не хочет. Темы можно удалять и добавлять.При переходе к конкретной теме пользователь сможет посмотреть примеры роликов, которые соцсеть приписывает ей. Это даст лучшее представление для принятия решения — сохранить тему в настройках или удалить, отмечает издание.Источник: SocialMedia TodayГлава Instagram* Адам Моссери анонсировал тестирование функции, которая позволит пользователям настраивать алгоритм рекомендаций, в сентябре 2025 года. На старте речь идёт про ленту Reels, после её могут добавить и в другие разделы. На каких рынках протестируют функцию, соцсеть не уточняла.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #instagram