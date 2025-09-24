Instagram* рассказал о достижении отметки в 3 млрд активных пользователей в месяц

Рубежа в 1 млрд пользователей соцсеть достигла в 2018 году.Источник: Getty Images / The EconomistОб этом сообщил глава Meta* Марк Цукерберг, пишет The Verge. В 2021 году источники CNBC говорили, что количество активных пользователей соцсети превысило 2 млрд в месяц. До этого сервис раскрывал данные по аудитории в 2018-м — тогда она достигла 1 млрд.Включает ли Instagram* в 3 млрд тех, кто пользуется Threads*, компания изданию пока не ответила. Threads* запустили в 2023 году как аналог X (бывший Twitter), сервис требует регистрации через аккаунты Instagram*. В августе 2025 года Цукерберг отчитывался, что его аудитория — 400 млн активных пользователей в месяц.Глава Instagram* Адам Моссери отметил, что последние несколько лет «почти весь рост» обеспечили функция личных сообщений, Reels и рекомендации, пишет TechCrunch. Поэтому соцсеть планирует концентрироваться на этих направлениях.Например, в ближайшие несколько месяцев Instagram* планирует протестировать функцию, которая позволит пользователям настраивать алгоритм рекомендаций в Reels.Источник: Instagram*Meta* купила Instagram* в 2012 году за $1 млрд. Весной 2025 года суд в США начал рассмотрение иска Федеральной торговой комиссии к компании из-за скупки перспективных конкурентов. Регулятор требует либо реструктуризации, либо продажи соцсети, а также мессенджера WhatsApp*.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #instagram