Аудитория Threads* достигла 400 млн активных пользователей в месяц — за два года работы

Соцсеть догоняет X Илона Маска.О преодолении отметки в 400 млн активных пользователей в месяц рассказали Марк Цукерберг и глава Instagram* Адам Моссери. По итогам первого квартала 2025 года у соцсети было 350 млн пользователей в месяц.В июле 2024 года, спустя год после запуска соцсети, Цукерберг говорил о 175 млн активных пользователей в месяц. О первых 100 млн он рассказал в октябре 2023-го, а в апреле 2024-го — о 150 млн пользователей. Кого считают за активного пользователя, компания не раскрывала.Приложение Threads* — аналог Twitter (теперь X) — запустилось 6 июля 2023 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре сервис запустился в Европе. В 2025 году соцсеть начала тестировать показ рекламы и личные сообщения.Илон Маск (владелец X) говорил в мае 2024-го, что у соцсети 600 млн активных пользователей в месяц. По данным Similarweb, которые приводит Fast Company, у приложения Threads* в июне 2025 года было 115,1 млн пользователей в день — на 128% больше год к году. У X — 132 млн, но на 15% меньше в годовом выражении.*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости