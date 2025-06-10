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Полина Лааксо
Соцсети

Threads* начнёт тестировать личные сообщения — пока пользователям приходится переходить за переписками в Instagram*

Тесты запустят в Гонконге, Таиланде и Аргентине. Позже — на других рынках.

  • Групповых чатов пока не будет. Примерной даты публичного полноформатного релиза нет.
  • По словам The Verge, личные сообщения — одна из самых часто запрашиваемых функций Threads*. У некоторых пользователей разные подписчики там и в Instagram*, а кто-то в принципе не пользуется последним, добавляет TechCrunch.
  • При этом под анонсом от главы Meta* Марка Цукерберга есть и критика: часть пользователей опасается потока непрошенных сообщений от незнакомцев и «подрыва приватности».
Threads* начнёт тестировать личные сообщения — пока пользователям приходится переходить за переписками в Instagram*
  • Threads* запустилась в 2023 году. При регистрации предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. С российским IP-адресом не работает.
  • В мае 2025 года Цукерберг заявлял, что количество ежемесячно активных пользователей Threads* превышает 350 млн.

*Meta (владеет Instagram и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #threads

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