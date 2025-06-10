Threads* начнёт тестировать личные сообщения — пока пользователям приходится переходить за переписками в Instagram*

Тесты запустят в Гонконге, Таиланде и Аргентине. Позже — на других рынках.Групповых чатов пока не будет. Примерной даты публичного полноформатного релиза нет.По словам The Verge, личные сообщения — одна из самых часто запрашиваемых функций Threads*. У некоторых пользователей разные подписчики там и в Instagram*, а кто-то в принципе не пользуется последним, добавляет TechCrunch.При этом под анонсом от главы Meta* Марка Цукерберга есть и критика: часть пользователей опасается потока непрошенных сообщений от незнакомцев и «подрыва приватности».Threads* запустилась в 2023 году. При регистрации предлагает импортировать имя, подписки и другие данные из Instagram*. С российским IP-адресом не работает.В мае 2025 года Цукерберг заявлял, что количество ежемесячно активных пользователей Threads* превышает 350 млн.*Meta (владеет Instagram и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #threads