FTC потребовала от Meta* продать Instagram* и WhatsApp* — она обвиняет компанию в их «антиконкурентной» покупке

Началось судебное рассмотрение иска.Источник: The Washington PostФедеральная торговая комиссия (FTC) начала антимонопольное расследование против Meta* в 2019 году, а в 2020-м подала на неё в суд, обвинив в скупке перспективных конкурентов. Тот иск суд отклонил, но FTC подала ещё один в 2021 году. Meta просила закрыть и второй иск, но суд делать этого не стал — 14 апреля 2025 года он начал его рассмотрение, пишет Reuters.FTC считает, что Meta* купила Instagram* в 2012 году и WhatsApp* в 2014-м, чтобы противостоять их конкуренции с Facebook* в сфере платформ для общения с близкими и друзьями. Тем самым компания монополизировала рынок соцсетей.По словам бывшей председательницы комиссии Лины Хан, Instagram* и WhatsApp* тогда показывали «астрономический рост», а Meta* «запаниковала» и решила выкупить конкурентов.Регулятор требует либо реструктуризации, либо продажи соцсети и мессенджера. Он ссылается в том числе на письма, где глава Meta* Марк Цукерберг предлагал купить Instagram* для борьбы с ним как с конкурентом.Цукерберг опроверг все обвинения. По его словам, обмен сообщениями был только одним из приоритетов компании. К тому же, покупка Instagram* и WhatsApp* «пошла на пользу» пользователям. В компании говорят, что любые прошлые заявления Цукерберга нельзя рассматривать как актуальные — ведь сейчас компания конкурирует с TikTok, YouTube и другими фирмами.Reuters отмечает, что судебное разбирательство может затянуться до июня 2025 года — но даже если FTC выиграет дело, ей придётся отдельно доказать, что продажа Instagram* и WhatsApp* помогут восстановить конкуренцию на рынке.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости