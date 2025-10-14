Популярное
Instagram* будет по умолчанию показывать в «подростковых» аккаунтах контент с рейтингом PG-13 и введёт режим, который запретит им комментировать публикации

Изменения уже вступили в силу в США, Великобритании, Австралии и Канаде. В остальных странах заработают с 2026 года.

  • Рейтинг PG-13 использует Американская киноассоциация для оценки фильмов. Его получают картины, содержание которых может считаться неприемлемым для детей до 13. Обнажёнки и насилия в них нет, но могут быть «слова, связанные с сексом», и «неконкретизированные эпизоды с наркотиками».
  • Владельцы «подростковых» аккаунтов — это несовершеннолетние пользователи — смогут изменить настройки только с разрешения родителей, объявила компания. В противном случае при попытке открыть контент «18+» они увидят запретительную плашку.
  • Помимо этого режима есть два других. Один разрешает контент, который может попадать под категорию «18+». Второй, наоборот, ограничивает ребёнка сильнее, чем рейтинг PG-13: он не сможет взаимодействовать с аккаунтами, которые публикуют в основном неприемлемый для несовершеннолетних контент, а также видеть и получать чужие комментарии и оставлять свои.
Так выглядят настройки
Так выглядят настройки
  • Пользователи с подростковым типом аккаунта больше не смогут подписываться на страницы с недетским контентом и на те, где на его наличие намекает имя или описание.
  • Если пользователь уже подписан на такую, её контент скроют из лент, а взаимодействия с ней отключат: нельзя будет поставить лайк, отправить сообщение, увидеть комментарии автора под чужими постами. Размеченные как «неприемлемые для детей» авторы также не смогут проактивно взаимодействовать с детьми.
  • Instagram* ранее ограничил поисковую выдачу по запросам, которые касаются суицида, самоповреждений и расстройств пищевого поведения. Теперь список тем расширили и, помимо прочего, включили туда алкоголь и шокирующий контент (gore).
  • Чат-бот от Meta* тоже обновили: он больше не должен давать неподобающие для детей ответы.
*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

