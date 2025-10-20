В США против Alphabet, Meta*, Snap и ByteDance подали около 4000 исков с 2022 года — их обвиняют в «намеренном создании» зависимости от соцсетей и вреде психическому здоровью детей

Судебные слушания начнутся в конце января 2026 года.Источник: PR DailyСреди истцов — более тысячи школьных округов и около трёх четвертей всех генеральных прокуроров штатов США, сообщает Bloomberg. В их числе — власти Нью-Йорка, где проживает около 1,8 млн несовершеннолетних. Помимо вреда психическому здоровью они обвинили бигтех в популяризации «зацепинга» среди подростков.Издание отмечает, что судебные иски начали предъявлять в 2022 году — после того, как бывший менеджер по продуктам Meta* Фрэнсис Хауген раскрыла внутренние документы. В их числе были и результаты опросов подростков: треть из них признались, что Instagram* ухудшил восприятие их внешности.Большинство исков объединили в два мульти-юрисдикционных процесса: один будут вести в федеральном суде, другой — в суде штата Калифорния.Некоторые дела рассмотрят вне этих рамок — например, от прокуратуры Нью-Мексико. Она заявила, что Meta* отказалась предоставить полные внутренние документы о чат-ботах, которые могли вовлекать детей и подростков в разговоры сексуального характера.Как отмечает один из юристов, основатель Social Media Victims Law Center Мэттью Бергман, технокомпании не смогут избежать наказания, сославшись на «Параграф 230» — согласно нему, платформы не несут ответственности за пользовательский контент. По словам Бергмана, речь идёт о «сознательном дизайне сервисов, стимулирующем вовлечённость и прибыль в ущерб безопасности пользователей».Если суды удовлетворят иски, компаниям грозят миллиардные штрафы и обязанность пересмотреть правила для несовершеннолетних, отмечает Bloomberg. Издание сравнивает ситуацию с табачными производителями, которые в результате схожих разбирательств в 1990-е годы обязались выплатить «пострадавшим» более $200 млрд и прекратить показывать ориентированную на молодёжь рекламу.Alphabet, Meta*, Snap и ByteDance пытались исключить экспертные показания врачей и учёных в ходе предварительных слушаний в сентябре 2025 года. Суд разрешил большинству специалистов выступить в суде, но обсуждать и оценивать намерения компаний они не могут.В июле 2025 года YouTube повысил минимальный возраст для проведения прямых трансляций до 16 лет, а в октябре 2025 года Instagram* ограничил показ контента для пользователей до 18 лет.*Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости