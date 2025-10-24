В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»

Обновлено в 22:49 мск. Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме.Офис компании в Беларуси. Источник: VK О блокировке сообщили местные СМИ, в том числе Tochka.by. Последнее уточняет, что сайт vk.com 24 октября 2025 года внесли в список ресурсов ограниченного доступа БелГИЭ.Согласно данным реестра, сайт включили в него на основании представления Комитета государственной безопасности. Что стало причиной — пока неясно.Пользователи «Белтелеком» при попытке зайти на сайт видят плашку об ограничении доступа, пишет издание. В компании ему сообщили, что оно касается всех интернет-операторов страны.Подписчики Tochka.by сообщают на момент публикации заметки, что пока соцсеть продолжает работать на смартфонах через мобильное приложение и браузеры у операторов МТС, А1 и life:). Издание пишет, что причина в домене — мобильная версия m.vk.com не попала в реестр.Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что изучают ситуацию и «делают всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее».#новости #вконтакте