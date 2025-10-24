Популярное
Таня Боброва
Соцсети

В Беларуси заблокировали «ВКонтакте»

Обновлено в 22:49 мск. Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме.

<a href="https://vc.ru/office/2170111-vk-otkryl-novyy-ofis-v-minske" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Офис </a>компании в Беларуси. Источник: VK 
  • О блокировке сообщили местные СМИ, в том числе Tochka.by. Последнее уточняет, что сайт vk.com 24 октября 2025 года внесли в список ресурсов ограниченного доступа БелГИЭ.
  • Согласно данным реестра, сайт включили в него на основании представления Комитета государственной безопасности. Что стало причиной — пока неясно.
  • Пользователи «Белтелеком» при попытке зайти на сайт видят плашку об ограничении доступа, пишет издание. В компании ему сообщили, что оно касается всех интернет-операторов страны.
  • Подписчики Tochka.by сообщают на момент публикации заметки, что пока соцсеть продолжает работать на смартфонах через мобильное приложение и браузеры у операторов МТС, А1 и life:). Издание пишет, что причина в домене — мобильная версия m.vk.com не попала в реестр.
  • Во «ВКонтакте» сообщили vc.ru, что изучают ситуацию и «делают всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее».

#новости #вконтакте

120 комментариев