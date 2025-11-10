Есть только видеотизер, пользовательские догадки и дата — 10 ноября 2025 года.Источник: XТизер выложили в новом корпоративном аккаунте компании — Bangers. Публикацией поделились и на основной странице, а продуктовый директор Никита Бир упомянул аккаунт в твите с вопросом «Какие бэнгеры видали на днях?» и отключил ответы.У Bangers всего одна подписка: на страницу, посвящённую работе X с авторами. Там тоже никаких деталей — только фраза: «Где-то зарождается новый бэнгер».В англоязычном сленге «бэнгер» — что-то вроде русскоязычного сленга «пушка»: например, контент, который очень понравился. Чаще всего «бэнгерами» называют песни.Пользователи высказывают свои предположения: музыкальное приложение, нейросеть для генерации музыки, агрегатор лучших твитов, вариация OnlyFans, новая версия Grok, новая программа монетизации для авторов.Среди других версий — перезапуск соцсети Vine. В апреле 2024 года владелец X Илон Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему возродить Vine. 69,6% респондентов проголосовали «за».#новости