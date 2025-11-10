Популярное
X анонсировала запуск Bangers, но что это будет — не сказала

Есть только видеотизер, пользовательские догадки и дата — 10 ноября 2025 года.

Источник: X

#новости

4
1
22 комментария