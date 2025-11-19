Популярное
TikTok добавит настройки, позволяющие регулировать количество ИИ-контента в ленте

Платформа также улучшит маркировку подобных видео.

Источник: TikTok
  • Новая функция позволит пользователям настроить частоту, с которой они будут видеть сгенерированный с помощью ИИ контент в своей ленте, пишет TechCrunch. Её добавят в TikTok в «ближайшие недели».
  • Настройка производится с помощью ползунка — для этого нужно перейти во вкладку «контентные предпочтения», а затем нажать на «управление темами».
  • Кроме того, TikTok начнёт дополнительно маркировать ИИ-контент, используя технологию «невидимых» водяных знаков.
  • Приложение уже требует от пользователей отмечать видео, созданные с помощью ИИ, но метку можно удалить в сторонней программе или при повторной загрузке ролика в TikTok. Удалить «невидимый» водяной знак будет «гораздо сложнее», отмечает издание.

