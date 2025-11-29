Пользователь Reddit с помощью ИИ проанализировал тысячи обсуждений беспроводных наушников на платформе и собрал таблицу с соотношением отзывов для популярных моделей

Чаще всего на Reddit обсуждают AirPods Pro. Источник: Reddit Пользователь с ником heyyyjoo рассказал, что изучил тысячи пользовательских комментариев, посвящённых беспроводным наушникам, за период с ноября 2024 года по ноябрь 2025-го.Он написал скрипт для поиска в Google и Reddit по ключевым фразам: «лучшие беспроводные наушники», «лучшие наушники для тренировок», «лучшие наушники с шумоподавлением», «лучшие бюджетные наушники», «наушники для звонков», «наушники с длительным временем автономной работы» и другим.Данные из поисковой выдачи он загрузил в дообученную языковую модель (название не указано). Нейросеть изучила около 2000 обсуждений, в которых участвовали почти 13 тысяч пользователей, и проанализировала тональность каждого комментария.Результаты автор опубликовал на платформе RedditRecs, а также представил в виде двух таблиц. Одна отражает распределение комментариев на Reddit в целом. Другая касается только профильного сабреддита r/Earbuds.Чаще всего пользователи платформы обсуждали линейку AirPods Pro, она же получила больше всего положительных отзывов. Среди других обсуждаемых моделей — Sony WF-1000XM5, Anker Soundcore, Nothing Ear, OnePlus Buds 4 и другие.#новости #reddit