Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Карьера
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Соцсети

В начале 2026 года в России запустят мессенджер «Молния» российско-китайской разработки

Его готовят «Ред Софт» и Passion.

Источник здесь и ниже: «Ред Софт»
Источник здесь и ниже: «Ред Софт»
  • Изначально запуск «Молнии» планировали на сентябрь 2025 года, но теперь перенесли на начало 2026 года. Она задумывается как «суперапп», где будут мессенджер, контент, включая трансляции и короткие ролики, сервисы для трансграничной торговли, бизнеса и платежей.
  • По словам разработчиков, приложение ориентировано на «быстро растущий российско-китайский турпоток, предпринимателей, авторов контента, а также на компании, ведущие трансграничную деятельность».
В своих соцсетях «Ред Софт» использует латиницу и называет сервис Molniya 
В своих соцсетях «Ред Софт» использует латиницу и называет сервис Molniya 

#новости #молния

36
5
2
1
1
1
80 комментариев