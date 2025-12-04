Его готовят «Ред Софт» и Passion.Источник здесь и ниже: «Ред Софт»Изначально запуск «Молнии» планировали на сентябрь 2025 года, но теперь перенесли на начало 2026 года. Она задумывается как «суперапп», где будут мессенджер, контент, включая трансляции и короткие ролики, сервисы для трансграничной торговли, бизнеса и платежей.По словам разработчиков, приложение ориентировано на «быстро растущий российско-китайский турпоток, предпринимателей, авторов контента, а также на компании, ведущие трансграничную деятельность».В своих соцсетях «Ред Софт» использует латиницу и называет сервис Molniya ООО «Молния» учредили в октябре 2025 года. Его гендиректор и владелец 100% — Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт».Passion — основанная в 2022 году китайская компания, как пишет «Ред Софт». Выпускает электронику и сетевое оборудование.#новости #молния