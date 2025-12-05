TikTok запустил в ряде стран ленту с контентом от компаний и авторов «неподалёку» — сервис хочет повысить видимость малого бизнеса и культурных учреждений

Пока только во Франции, Германии, Италии и Великобритании.Источник скриншота здесь и ниже: TikTokЦель Nearby Feed — показать пользователю, что обсуждается, происходит и может вызывать интерес там, где он живёт или отдыхает. По данным Oxford Economics, 46% аудитории TikTok в Великобритании посещали магазины, рестораны и прочие точки, увиденные на видеоплатформе.Лента формируется на основе геолокации и интересов человека. Публикации старше 90 дней в неё не попадут. То же касается контента от несовершеннолетних пользователей и закрытых аккаунтов, а также видео и фото, которые открыты только автору или его «друзьям».Nearby Feed доступна совершеннолетним пользователям, которые разрешат TikTok видеть своё местонахождение. Доступ можно отозвать в любой момент.TikTok тестировал такую ленту ещё в 2022 году в Юго-Восточной Азии среди ограниченного количества пользователей.#новости