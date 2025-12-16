Instagram* начал тестировать приложение с Reels для телевизора — пока для устройств Amazon Fire TV

И только в США.Источник здесь и ниже: Instagram* В «телеверсии» Instagram* можно добавить до пяти аккаунтов или создать новый именно для телепросмотра, рассказали в сервисе.Приложение ориентировано на вертикальные ролики. При первом входе оно сгруппирует их в разные «каналы» по темам: например, музыка, спорт, кино, путешествия, готовка, тренды.На скриншотах также есть две общие ленты рекомендаций: одна формируется на основе личных интересов, другая — из того, что нравится друзьям.Видеоролик после нажатия на него откроется в вертикальном формате. Слева будет описание, справа — статистика. Доступен поиск по авторамСписок поддерживаемой электроники и стран будут расширять по результатам тестирования.Instagram* также планирует добавить возможность использовать смартфон в качестве пульта и запустить общие с друзьями ленты, помимо прочего.В приложении для телевизора есть возрастные ограничения, так как оно предназначено для «совместного просмотра». Соцсеть покажет только тот контент, что соответствует рейтингу PG-13 — его присваивают материалам, которые могут считаться неприемлемыми для детей до 13 лет.*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости