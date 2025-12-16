Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Путешествия
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Соцсети

Instagram* начал тестировать приложение с Reels для телевизора — пока для устройств Amazon Fire TV

И только в США.

Источник здесь и ниже: Instagram*
Источник здесь и ниже: Instagram*
  • В «телеверсии» Instagram* можно добавить до пяти аккаунтов или создать новый именно для телепросмотра, рассказали в сервисе.
  • Приложение ориентировано на вертикальные ролики. При первом входе оно сгруппирует их в разные «каналы» по темам: например, музыка, спорт, кино, путешествия, готовка, тренды.
  • На скриншотах также есть две общие ленты рекомендаций: одна формируется на основе личных интересов, другая — из того, что нравится друзьям.
Видеоролик после нажатия на него откроется в вертикальном формате. Слева будет описание, справа — статистика. 
Видеоролик после нажатия на него откроется в вертикальном формате. Слева будет описание, справа — статистика. 
Доступен поиск по авторам
Доступен поиск по авторам
  • Список поддерживаемой электроники и стран будут расширять по результатам тестирования.
  • Instagram* также планирует добавить возможность использовать смартфон в качестве пульта и запустить общие с друзьями ленты, помимо прочего.
  • В приложении для телевизора есть возрастные ограничения, так как оно предназначено для «совместного просмотра». Соцсеть покажет только тот контент, что соответствует рейтингу PG-13 — его присваивают материалам, которые могут считаться неприемлемыми для детей до 13 лет.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

1
20 комментариев