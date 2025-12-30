Популярное
Евгения Евсеева
«Живой журнал» ограничил возможность создавать публичные посты ради «снижения уровня троллинга»

Чтобы вернуть возможность публикаций, нужно подключить подписку или авторизацию по «Сбер ID».

Скриншот vc.ru 
  • Платформа изменила правила публикации постов 29 декабря 2025 года.

Начиная с 29 декабря 2025 года, возможность создавать новые посты, комментарии и другой контент будет доступна пользователям, которые вносят более значимый вклад в жизнь платформы.

«Живой журнал»

  • Публиковать посты, комментарии, фотографии и видео смогут те, кто соответствует хотя бы одному из условий: у пользователя подключён пакет «Профессиональный» (платная подписка, стоит 199 рублей в месяц); привязана авторизация через «Сбер ID»; есть не менее 500 очков «социального капитала»; блог зарегистрирован в реестре блогеров Роскомнадзора или имеет статус верифицированного.

  • Это нужно, чтобы «повысить качество контента и дискуссий». Новые правила должны помочь снизить «уровень спама и троллинга», поощрить «вдумчивый контент», а также поддержать платформу.

  • Все существующие посты останутся доступны для чтения, также сохранится весь старый контент пользователей — его можно будет редактировать.

  • «Живой журнал» (LiveJournal, ЖЖ) основан в США в 1999 году. Сейчас входит в российский медиахолдинг Rambler&Co, который полностью принадлежит «Сберу».

#новости #живойжурнал

