«Живой журнал» ограничил возможность создавать публичные посты ради «снижения уровня троллинга»

Чтобы вернуть возможность публикаций, нужно подключить подписку или авторизацию по «Сбер ID». Скриншот vc.ru Платформа изменила правила публикации постов 29 декабря 2025 года.Начиная с 29 декабря 2025 года, возможность создавать новые посты, комментарии и другой контент будет доступна пользователям, которые вносят более значимый вклад в жизнь платформы.«Живой журнал»Публиковать посты, комментарии, фотографии и видео смогут те, кто соответствует хотя бы одному из условий: у пользователя подключён пакет «Профессиональный» (платная подписка, стоит 199 рублей в месяц); привязана авторизация через «Сбер ID»; есть не менее 500 очков «социального капитала»; блог зарегистрирован в реестре блогеров Роскомнадзора или имеет статус верифицированного. Это нужно, чтобы «повысить качество контента и дискуссий». Новые правила должны помочь снизить «уровень спама и троллинга», поощрить «вдумчивый контент», а также поддержать платформу. Все существующие посты останутся доступны для чтения, также сохранится весь старый контент пользователей — его можно будет редактировать. «Живой журнал» (LiveJournal, ЖЖ) основан в США в 1999 году. Сейчас входит в российский медиахолдинг Rambler&Co, который полностью принадлежит «Сберу».#новости #живойжурнал