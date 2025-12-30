«Живой журнал» ограничил возможность создавать публичные посты ради «снижения уровня троллинга»

Публиковать посты, комментарии, фотографии и видео смогут те, кто соответствует хотя бы одному из условий: у пользователя подключён пакет «Профессиональный» (платная подписка, стоит 199 рублей в месяц); привязана авторизация через «Сбер ID»; есть не менее 500 очков «социального капитала»; блог зарегистрирован в реестре блогеров Роскомнадзора или имеет статус верифицированного.

Это нужно, чтобы «повысить качество контента и дискуссий». Новые правила должны помочь снизить «уровень спама и троллинга», поощрить «вдумчивый контент», а также поддержать платформу.

Все существующие посты останутся доступны для чтения, также сохранится весь старый контент пользователей — его можно будет редактировать.