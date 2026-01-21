Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Соцсети

Соцсеть Threads* от Meta* начнёт показывать рекламу пользователям по всему миру

Её тестировали с 2025 года в некоторых странах.

  • Пользователи начнут видеть рекламу на всех рынках на неделе, которая начинается с 26 января 2026 года, сообщила компания в своём блоге. Обновление будет постепенным и может занять несколько месяцев.
  • Как часто будут показывать рекламу, Meta* не уточнила. Она лишь отметила, что пользователи «могут ожидать того же уровня персонализации», что и в других соцсетях компании.
  • Threads* — аналог X (бывший Twitter) — начала тестировать рекламу с несколькими брендами в январе 2025 года. На первом этапе — в США и Японии. Тогда в компании говорили, что реклама будет помечаться и появляться в ленте между публикациями. В апреле Meta* расширила тесты на 30 стран.
  • Приложение Threads* с интеграцией с Instagram* запустилось в начале июля 2023 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре соцсеть запустилась в Европе. По собственным данным на август 2025 года, у сервиса было более 400 млн активных пользователей в месяц.
Данила Бычков
Соцсети
Threads* обогнал X по количеству ежедневных активных пользователей на мобильных устройствах

При этом X продолжает лидировать в веб-версии.

Источник: Similarweb

*Meta, которая владеет Facebook, Threads и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #threads

3 комментария