Соцсеть Threads* от Meta* начнёт показывать рекламу пользователям по всему миру

Её тестировали с 2025 года в некоторых странах.Пользователи начнут видеть рекламу на всех рынках на неделе, которая начинается с 26 января 2026 года, сообщила компания в своём блоге. Обновление будет постепенным и может занять несколько месяцев.Как часто будут показывать рекламу, Meta* не уточнила. Она лишь отметила, что пользователи «могут ожидать того же уровня персонализации», что и в других соцсетях компании.Threads* — аналог X (бывший Twitter) — начала тестировать рекламу с несколькими брендами в январе 2025 года. На первом этапе — в США и Японии. Тогда в компании говорили, что реклама будет помечаться и появляться в ленте между публикациями. В апреле Meta* расширила тесты на 30 стран.Приложение Threads* с интеграцией с Instagram* запустилось в начале июля 2023 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре соцсеть запустилась в Европе. По собственным данным на август 2025 года, у сервиса было более 400 млн активных пользователей в месяц.Данила БычковСоцсети19 янвThreads* обогнал X по количеству ежедневных активных пользователей на мобильных устройствах При этом X продолжает лидировать в веб-версии. *Meta, которая владеет Facebook, Threads и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #threads