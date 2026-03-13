Таня Боброва
Соцсети

Instagram* прекратит поддержку сквозного шифрования личных сообщений с мая 2026 года

Причину и детали компания не раскрыла.

Источник: @stupidtechtakes
  • Сообщение о прекращении поддержки с 8 мая 2026 года появилось на странице о сквозном шифровании в разделе Help Center на сайте Instagram*, обратило внимание 9To5Google.
  • Если у пользователя есть чаты, «которые затронут изменения», он увидит инструкцию по скачиванию медиа и сообщений. Пользователям «старых версий» соцсети может потребоваться сначала обновить приложение.
  • Один из пользователей Reddit также написал, что получил уведомление об отключении сквозного шифрования.
  • Meta* начала тестировать сквозное шифрование в личных сообщениях в Instagram* в 2021 году, напоминает The Hacker News. Согласно справочному центру, сейчас эта опция доступна только в «некоторых регионах».

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

