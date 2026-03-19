Meta* будет платить авторам из Instagram*, TikTok и YouTube за переход в Facebook* и публикацию контента в соцсети

От $1000 за как минимум 15 роликов в месяц. Программа называется Creator Fast Track — она призвана привлечь авторов на Facebook*, пишет CNBC. Платить за переход будут в течение трёх месяцев, но затем можно подключиться к программе монетизации от самой соцсети.Авторы, у которых в Instagram*, TikTok или YouTube больше 100 тысяч подписчиков, смогут получать по $1000 в месяц (83,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 19 марта 2026 года). Если подписчиков больше 1 млн, выплата составит $3000 (249,3 тысячи рублей).Чтобы получить выплату, нужно публиковать не менее 15 коротких вертикальных видео в месяц, при этом их нельзя выложить за один раз — придётся делать это в разные дни. Контент должен быть оригинальным, но его можно публиковать и на других платформах.Как отмечает издание, у Facebook* сейчас больше 3 млрд пользователей, но соцсеть испытывает трудности с привлечением новых авторов.*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России. #новости