Соцсеть Bluesky, созданная при поддержке Twitter, привлекла $100 млн

Компания закрыла раунд в апреле 2025 года, но рассказала об этом только сейчас. Источник: BloombergРаунд возглавила Bain Capital Crypto, также в нём приняли участие Alumni Ventures, True Ventures, Anthos Capital, Bloomberg Beta и Knight Foundation, говорится в заявлении компании.Соцсеть объявила о привлечении инвестиций после перехода гендиректора Bluesky Джей Грэбер на должность директора по инновациям. Теперь компании нужно найти нового главу, который сможет привести соцсеть к «коммерческому успеху», отмечает TechCrunch.С момента привлечения $15 млн в октябре 2024 года количество пользователей Bluesky выросло с 13 млн до 43 млн. По словам компании, за последние месяцы она сосредоточилась на масштабировании команды, «чтобы соответствовать быстрому росту» приложения Bluesky и протокола AT Protocol.Bluesky представили в 2019 году как децентрализованный проект, развивающийся при поддержке Twitter (у cервисов идентичные интерфейсы). Позже соцсеть стала независимой. Приложение заработало в феврале 2023 года по приглашениям, через год регистрацию открыли для всех. В развитии проекта участвовал соучредитель и бывший глава Twitter Джек Дорси, но в мае 2024-го он покинул совет директоров.