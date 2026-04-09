Instagram* добавил возможность отредактировать комментарии под публикациями

Небольшое, но «долгожданное» изменение, пишет 9To5Mac.Источник: Instagram* / TechCrunchОб этом соцсеть сообщила в X. Пользователи смогут отредактировать свой комментарий в течение 15 минут после публикации.Как отмечает 9To5Mac, это небольшое, но «долгожданное» изменение: теперь пользователям не придётся удалять и снова писать комментарий из-за опечатки или чтобы «смягчить» сообщение.По словам TechCrunch, пользователи смогут редактировать комментарий несколько раз в течение отведённого времени. После этого у него появится отметка о редактировании. Историю изменений посмотреть нельзя.В марте 2026 года Instagram* начал тестировать кликабельные ссылки в описаниях к публикациям среди владельцев платных «галочек» и подписку Instagram* Plus, которая среди прочего даёт возможность продлить срок публикации «Историй» и просматривать «Истории» так, чтобы их автор об этом не узнал.*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости