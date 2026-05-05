Данила Бычков
Соцсети

Meta* будет анализировать фото и видео в профилях пользователей с помощью ИИ для определения возраста

В частности, проверять будут рост и особенности телосложения.

Источник: Bloomberg
  • В компании подчёркивают, что это не распознавание лиц, пишет TechCrunch. Система не будет определять, кто именно изображён на фотографии, а лишь назовёт примерный возраст человека. Помимо визуального анализа, Meta* будет учитывать посты и комментарии пользователей для определения возраста.
  • К визуальным признакам, по которым можно распознать несовершеннолетних пользователей, относятся рост и особенности телосложения, отметили в компании. Это должно помочь выявлять пользователей младше 13 лет — их аккаунты на платформах Meta* деактивируют.
  • Новая технология уже работает в некоторых странах — их список Meta* не уточнила. В дальнейшем её применение планируют расширить.
  • Компания также запустила «подростковые аккаунты» в Instagram* в Бразилии и странах ЕС, также они стали доступны на Facebook* в США. Эти аккаунты предусматривают ограничения — например, кто может писать подросткам и какой контент они видят.
  • В январе 2026 года Meta* объявила, что заблокировала 544 тысячи аккаунтов в Австралии, после того как страна запретила соцсети для подростков младше 16 лет.

*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана в России экстремистской и запрещена.

