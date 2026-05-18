В X ввели ограничения для аккаунтов без Premium-подписки — не больше 50 постов и 500 личных сообщений в сутки

Это должно снизить нагрузку на инфраструктуру соцсети. Источник: BloombergЛимиты для неверифицированных аккаунтов помогут снизить количество сбоев и ошибок, говорится в сообщении компании. Пользователи без Premium-подписки смогут отправлять не больше 500 личных сообщений в сутки и выкладывать до 50 постов.Также ограничили количество ответов и подписок — не больше 200 и 400 в сутки соответственно. Есть ограничение и на количество постов и ответов, которые можно отправлять за полчаса в рамках дневного лимита. Детали компания не привела.Ограничения включают действия со всех устройств и API-запросы от сторонних приложений. Если пользователь достигнет лимита, соцсеть отправит соответствующее уведомление об ошибке.Платную подписку в X (в прошлом Twitter) добавили в ноябре 2022 года. Её стоимость составляет от $3 в месяц (217 рублей по курсу ЦБ на 18 мая 2026 года).#новости #x