Данила Бычков
Соцсети

В X ввели ограничения для аккаунтов без Premium-подписки — не больше 50 постов и 500 личных сообщений в сутки

Это должно снизить нагрузку на инфраструктуру соцсети.

Источник: Bloomberg
  • Лимиты для неверифицированных аккаунтов помогут снизить количество сбоев и ошибок, говорится в сообщении компании. Пользователи без Premium-подписки смогут отправлять не больше 500 личных сообщений в сутки и выкладывать до 50 постов.
  • Также ограничили количество ответов и подписок — не больше 200 и 400 в сутки соответственно. Есть ограничение и на количество постов и ответов, которые можно отправлять за полчаса в рамках дневного лимита. Детали компания не привела.
  • Ограничения включают действия со всех устройств и API-запросы от сторонних приложений. Если пользователь достигнет лимита, соцсеть отправит соответствующее уведомление об ошибке.
  • Платную подписку в X (в прошлом Twitter) добавили в ноябре 2022 года. Её стоимость составляет от $3 в месяц (217 рублей по курсу ЦБ на 18 мая 2026 года).

