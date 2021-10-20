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Соцсети
Евгения Евсеева

PayPal ведёт переговоры о покупке Pinterest за $39 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Акции Pinterest выросли на 10% — до $61.

  • PayPal обсуждал покупку Pinterest при потенциальной цене в $70 за акцию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. При такой цене вся компания будет стоить примерно $39 млрд, заявил один из источников.
  • Представители Pinterest и PayPal отказались от комментариев, пишет CNBC. На фоне новости акции Pinterest выросли на 10%, до $61, и на максимуме стоили $66 за штуку.
  • В июле 2021 года Pinterest отчитался о росте выручки за второй квартал на 125% — до $613 млн. Прибыль составила $69,4 млн, количество активных пользователей в месяц — 454 млн.
  • В феврале 2021 года Financial Times сообщала, что покупку Pinterest рассматривала Microsoft. На тот момент на фоне пандемии Covid-19 рыночная капитализация Pinterest увеличилась более чем на 600% и достигла $51 млрд, следует из данных NYSE. Сейчас капитализация соцсети на уровне $39 млрд.
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vc.ru

#новость #paypal #pinterest

1254 просмотров
9 9 комментариев
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Пабы старой Руси

Это ответ комментаторам прошлой статьи с вопросом «кому Pinterest нужен»?

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4
Ilya Miller

Действительно :) Pinterest MAU 455 млн. VK MAU 70 млн.

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1
Дмитрий Антонов

Это что?

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0
Крипто Кун

Количество постоянных пользователей

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0
Дмитрий Антонов

Как узнали?

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0
Paul An

Интересно, Павлик телеграмм миллиардов за 50 продаст в итоге или оставит себе

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0
Ar AbduRashid

Я бы продал

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0
Dima Kalinov

Если бы Юрий Борисович позвонил, то давно бы продали.
Бэграунд и качество аудитории такие, что мультипликатор не будет большим.

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0
Крипто Кун

Пинтерест невероятно популярен у американской аудитории.

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0
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