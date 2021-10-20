PayPal ведёт переговоры о покупке Pinterest за $39 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Акции Pinterest выросли на 10% — до $61.
- PayPal обсуждал покупку Pinterest при потенциальной цене в $70 за акцию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. При такой цене вся компания будет стоить примерно $39 млрд, заявил один из источников.
- Представители Pinterest и PayPal отказались от комментариев, пишет CNBC. На фоне новости акции Pinterest выросли на 10%, до $61, и на максимуме стоили $66 за штуку.
- В июле 2021 года Pinterest отчитался о росте выручки за второй квартал на 125% — до $613 млн. Прибыль составила $69,4 млн, количество активных пользователей в месяц — 454 млн.
- В феврале 2021 года Financial Times сообщала, что покупку Pinterest рассматривала Microsoft. На тот момент на фоне пандемии Covid-19 рыночная капитализация Pinterest увеличилась более чем на 600% и достигла $51 млрд, следует из данных NYSE. Сейчас капитализация соцсети на уровне $39 млрд.
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