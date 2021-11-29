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Соцсети
Евгения Евсеева

Глава Twitter Джек Дорси ушёл с поста гендиректора компании Статьи редакции

В 2020 году его ухода хотел добиться основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер.

51 51 комментарий
2626 просмотров

Кто станет главой компании вместо него, неизвестно, как и то, чем именно займётся сам Дорси после ухода, сообщает CNBC со ссылкой на источники. На фоне новости акции компании выросли на 11%.

Обновлено в 18:54. В компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста гендиректора. Его место занял технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше десяти лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.

Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как гендиректору. 10 лет его работы изменили компанию. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить.

Джек Дорси

Дорси останется членом совета директорв до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году.

jack⚡️ @jack
not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter

В 2020 году основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер планировал убрать Дорси с поста гендиректора, писало Bloomberg.

Инвестору не нравилось, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке. Тогда Twitter выбирала трёх членов совета директоров и Elliott Management хотела получить все доступные места в правлении.

Twitter удалось найти компромисс с акционерами: Elliott Management и ещё одна инвестиционная компания Silver Lake получили места в совете директоров, а Дорси сохранил должность главы Twitter, но отложил идею уехать в Африку.

Джек Дорси Bloomberg
Находит время для всех, кроме компании: как Джек…
Предприниматель одновременно возглавляет соцсеть и сервис платежей Square, но часто доверяет…
vc.ru

#новость #twitter

51 51 комментарий
15
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51 комментарий
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Vladimir Onokhov

На фоне новости акции выросли на 11%)

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27
Daniyar Karimov

Это же надо настолько всех задолбать 😂

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15
Иванов Олег

Никого он не задолбал, просто ничего не менялось. Он правильную политику вёл, не добавлял всякие свистелки в соц. сеть, но инвестором такое не нравится.

Ответить
0
Jay Green

вот только он устроил из твиттера цифровой концентрационный лагерь.

Ответить
6
Дмитрий Сурсин

концентрационный лагерь

А можно пример? Желательно со скринами, а не как обычно рассказ про "как я зашёл в тренды, а там...."

Ответить
–5
Nikita Misharin

А какие примеры ты хочешь, если любая отмена начанинается в твиттере?

Ответить
3
Дмитрий Сурсин

Отмена

Это что вообще такое?

Ответить
–5
Дмитрий Сурсин

Кстати, 5 лет уже сижу в твиттере и серьёзно впервые слышу такой термин(это же термин?)
Сериал такой знаю, со странной рисовкой... сюжет говно, но чисто под вечер пойдёт для того что бы посмотреть на эту странную рисовку...

Ответить
–4
Valera Suprunovsky

Гугли canceling culture

Ответить
3
Дмитрий Сурсин

Сорян кстати, что общество выбрало Твиттер из-за удобства написания коротких постов по поводу какой то новости... И Сорян что я не интересуюсь такими обсуждениями кто кого оскорбил и кто кого хейтит, пойду лучше в Дум поиграю https://twitter.com/tweet2doom...
Удачи, но Дом 2 я вместе с сестрой в детстве смотрел(скорее слушал)... Хватило так сказать срача, надеюсь вы найдёте другим незнакомым людям свою любовь и будете счастливы.

https://twitter.com/tweet2doom...
https://twitter.com/tweet2doom...
twitter.com
Ответить
0
Дмитрий Сурсин

ХД... иронично ред.

Ответить
–1
MedievalRain

Скринов не будет потому что там бан ни за что без объяснения причин - обычное дело. При этом поддержки просто нет, отвечает робот автоматической отпиской.

Ответить
0
Vadim Semenov ‏⚡☟

не нравится — идешь на другую помойку, какой к черту концентрационный лагерь

Ответить
–1
Jay Green

Очень примитивный аргумент. На столько, что даже объяснять почему он тупой, мне лень.
Попробуй еще раз.

Ответить
–1
Денис Демидов

Свистелки и перделки могут давать небольшой прирост при AB тестировании, но выбешивают постоянных пользователей, которые скрепя зубами все равно продолжают есть кактус.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Балин мне аж в Таиланде довольное хрюканье Трампа слышится ))

Ответить
6
Роман Дегтярев

В Таиланде?

Ответить
1
Eugene Danilov

В Таиланде.

Ответить
3
БАБКА В ЗАСАДЕ

Спосеба, лучше я б и не ответил ))

Ответить
0
Sandro Tabagua

я думал акции должны наоборот упасть, когда уходит успешный менеджер. ведь дальше неизвестность

Ответить
4
Дмитрий Рыбин

Ключевое слово успешный

Ответить
7
Sandro Tabagua

а разве результаты работы Дорси не являются таковыми?

Ответить
1
Jay Green

нет не являются.
он забыл о развитии за продвижением интересов дем партии.

Ответить
3
Евгений Делюкин

Редактирование твитов, наканец-та

Ответить
5
Кирилл Качалов

И придётся Твиттеру начать приносить деньги

Ответить
3
Шамиль Джанболатов

Нафига выпускать только заголовок и курс акций, для трейдеров что ли?

Ответить
1
Ivan Aleksandrov

Уложиться в лимит 280 символов

Ответить
6
Шамиль Джанболатов

Для чего? Это, что, почти как пост в социальной сети? Конечно, здесь бывают такие ультракороткие статьи, но видно, что автор пишет ещё продолжение. Мог бы все написать, и потом уже выложить, но тогда его мог бы обогнать кто-то другой, что даст меньше оценок и просмотров, и меньше бабла, если за бабло пишет. Или эту новость прочтут на другом сайте

Ответить
–2
юрий с

Кто такой юмор? Зачем шутить. Мой дедушка не шутил и до 109 лет дожил

Ответить
0
Шамиль Джанболатов

Вы о чем, какой ещё юмор?

Ответить
0
Oleksiy Electro

достаточно специфический, не советую так шутить, мой дедушка тоже не шутил и до 109 лет дожил

Ответить
1
Шамиль Джанболатов

Ну, может дело в чем-то другом тоже - генетика, судьба

Ответить
0
юрий с

Не время улыбаться, да?

Ответить
0
Шамиль Джанболатов

Улыбаться время есть всегда

Ответить
0
Артем Гарбарт

Да потому что дальше пишут только для приличия. В таких новостях лично я читаю только заголовок и первый абзац. Дальше – максимум по диагонали.

Ответить
0
Шамиль Джанболатов

Продолжение очень даже нужно - нафиг мне знать, что сменился очередной генеральный директор замедляемого Роскомнадзором, и вообще в России не очень популярного Твиттера. А вот если бы Хуанга убрали, Лизу Су, Наделлу - это уже было сенсацией

Ответить
0
Артем Гарбарт

Да потому что Дорси мемный чел))

Ответить
1
Шамиль Джанболатов

Ну, если не вылазить с Реддита - да, - но в нашей стране - это на любителя. Если приплести Трампа, то уже интереснее, но все равно непонятно причем тут Трамп, ведь явно не из-за него уволили

Ответить
0
Артем Гарбарт

Можешь, вот, почитать статью о нем не на реддите, а на православном TJ

«Биохакинг» Джека Дорси: глава Twitter чередует…
42-летний предприниматель считает, что так повышает свою продуктивность. А в соцсетях уверены, что…
tjournal.ru
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0
Шамиль Джанболатов

Я там забанен - потому что не любитель сионоботов и армяноботов. Всякие жидо-армянские сайты типа Life, Naked-sience, Regnum (или как там его), RT - включаю запрет их рекомендаций в Андроиде. Хотя некоторые материалы RT годные. VC у меня тоже в белом списке, как исключение - все же корпоративная тематика - более-менее нейтральная, хотя и тут из всех щелей лезет про геноцид армян в Турции ред.

Ответить
–1
Артем Гарбарт

Скриншоты кидать не буду – уж извини :)

А если серьезно, то Дорси в бизнесе (напоминаю на каком мы сайте) – достаточно известный чувак, в том числе и в России.

Ответить
0
Шамиль Джанболатов

Редко про него говорят, если честно

Ответить
0
Шамиль Джанболатов

Можно же с другого сайта - они же все друг у друга копипастят. Рекомендации Андроид позволят вам проверить это.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Чтобы быть первонахом

Ответить
0
Шамиль Джанболатов

Ну, каждому свое, у меня наверно более возвышенные цели, а для кого-то это смысл жизни

Ответить
0
Парадный каякер

Что станет с Bootstrap? Загубят или добавят новые перделки и свистелки? Хорошо бы выбор даты и времени завезли бы и размеры поменьше основных контролов, а то они огромны.

Ответить
1
GorkeMorke Brya

Хорошо )

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0

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Дмитрий Трифонов

прощальный твит будет?

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0
StepanCapusta

Пора уже начать зарабатывать по взрослому

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0

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Jack Hammer

Помянем.

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0
Вася Пражкин

Для Твиттера это хорошо - Джек сдерживал развитие его. Для Джека тоже - теперь он займется любимым делом, хотя понимаю его - жаль оставлять свое детище.

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0
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