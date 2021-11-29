В 2020 году его ухода хотел добиться основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер.

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Кто станет главой компании вместо него, неизвестно, как и то, чем именно займётся сам Дорси после ухода, сообщает CNBC со ссылкой на источники. На фоне новости акции компании выросли на 11%.

Обновлено в 18:54. В компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста гендиректора. Его место занял технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше десяти лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.

Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова отказаться от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как гендиректору. 10 лет его работы изменили компанию. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить. Джек Дорси

Дорси останется членом совета директорв до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году.

jack⚡️ @jack not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter

В 2020 году основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер планировал убрать Дорси с поста гендиректора, писало Bloomberg.

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Инвестору не нравилось, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке. Тогда Twitter выбирала трёх членов совета директоров и Elliott Management хотела получить все доступные места в правлении.

Twitter удалось найти компромисс с акционерами: Elliott Management и ещё одна инвестиционная компания Silver Lake получили места в совете директоров, а Дорси сохранил должность главы Twitter, но отложил идею уехать в Африку.