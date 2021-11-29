Глава Twitter Джек Дорси ушёл с поста гендиректора компании Статьи редакции
В 2020 году его ухода хотел добиться основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер.
Кто станет главой компании вместо него, неизвестно, как и то, чем именно займётся сам Дорси после ухода, сообщает CNBC со ссылкой на источники. На фоне новости акции компании выросли на 11%.
Обновлено в 18:54. В компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста гендиректора. Его место занял технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше десяти лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.
Дорси останется членом совета директорв до истечения срока его полномочий на собрании акционеров в 2022 году.
В 2020 году основатель инвестиционной компании Elliott Management Пол Сингер планировал убрать Дорси с поста гендиректора, писало Bloomberg.
Инвестору не нравилось, что Дорси одновременно управляет Twitter и стартапом Square, а также планирует частично жить в Африке. Тогда Twitter выбирала трёх членов совета директоров и Elliott Management хотела получить все доступные места в правлении.
Twitter удалось найти компромисс с акционерами: Elliott Management и ещё одна инвестиционная компания Silver Lake получили места в совете директоров, а Дорси сохранил должность главы Twitter, но отложил идею уехать в Африку.
Сорян кстати, что общество выбрало Твиттер из-за удобства написания коротких постов по поводу какой то новости... И Сорян что я не интересуюсь такими обсуждениями кто кого оскорбил и кто кого хейтит, пойду лучше в Дум поиграю https://twitter.com/tweet2doom...
Удачи, но Дом 2 я вместе с сестрой в детстве смотрел(скорее слушал)... Хватило так сказать срача, надеюсь вы найдёте другим незнакомым людям свою любовь и будете счастливы.
Для чего? Это, что, почти как пост в социальной сети? Конечно, здесь бывают такие ультракороткие статьи, но видно, что автор пишет ещё продолжение. Мог бы все написать, и потом уже выложить, но тогда его мог бы обогнать кто-то другой, что даст меньше оценок и просмотров, и меньше бабла, если за бабло пишет. Или эту новость прочтут на другом сайте
Можешь, вот, почитать статью о нем не на реддите, а на православном TJ
Я там забанен - потому что не любитель сионоботов и армяноботов. Всякие жидо-армянские сайты типа Life, Naked-sience, Regnum (или как там его), RT - включаю запрет их рекомендаций в Андроиде. Хотя некоторые материалы RT годные. VC у меня тоже в белом списке, как исключение - все же корпоративная тематика - более-менее нейтральная, хотя и тут из всех щелей лезет про геноцид армян в Турции ред.
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