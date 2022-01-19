Соцсети
Маша Цепелева

Instagram начал тестировать платные подписки в США Статьи редакции

Пока функция доступна десяти авторам.

  • Подписчики за деньги смогут получить доступ к эксклюзивным видео и Stories, которые будут отмечены для них фиолетовым, а не зелёным кольцом, и получат специальный значок, который будет выделять их среди других комментаторов.
  • Функция доступна подписчикам певца Alan Chikin Chow, баскетболистки Седоны Принс, астролога Aliza like Ibiza, художника Дона Аллена Стивенсона и ещё шести авторов.
  • Создатели могут выбрать одну из восьми ценовых категорий от $0,99 до $99,99 в месяц, в зависимости от количества эксклюзивных постов.
  • Instagram также работает над технологией, которая запретит делать скриншоты эксклюзивных материалов, пока она недоступна. Соцсеть не будет брать комиссию с доходов авторов как минимум до 2023 года.
  • Впервые соцсеть опубликовала стоимость платной подписки в App Store в ноябре 2021 года — от 99 рублей в месяц.
Фиолетовые значки платных подписчиков в комментариях, Stories и прямых эфирах
Кнопка платной подписки под описанием профиля

#новость #instagram

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5 комментариев
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Nathan Zachary

Здравствуй, онлифанс!

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Маленький бокал

"получат специальный значок, который будет выделять их среди других комментаторов."

Клеймят, прямо как скотину )

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Андрей Иванов

Да вы заебали у меня не хватит так денег на все подписки

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Александр Кузнецов

Интересно, что это за технология, которая запретит делать скриншоты с камеры другого смартфона 🤔

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Александр Саввин

Технология «Большой брат»

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