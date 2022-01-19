Instagram начал тестировать платные подписки в США Статьи редакции
Пока функция доступна десяти авторам.
- Подписчики за деньги смогут получить доступ к эксклюзивным видео и Stories, которые будут отмечены для них фиолетовым, а не зелёным кольцом, и получат специальный значок, который будет выделять их среди других комментаторов.
- Функция доступна подписчикам певца Alan Chikin Chow, баскетболистки Седоны Принс, астролога Aliza like Ibiza, художника Дона Аллена Стивенсона и ещё шести авторов.
- Создатели могут выбрать одну из восьми ценовых категорий от $0,99 до $99,99 в месяц, в зависимости от количества эксклюзивных постов.
- Instagram также работает над технологией, которая запретит делать скриншоты эксклюзивных материалов, пока она недоступна. Соцсеть не будет брать комиссию с доходов авторов как минимум до 2023 года.
- Впервые соцсеть опубликовала стоимость платной подписки в App Store в ноябре 2021 года — от 99 рублей в месяц.
Здравствуй, онлифанс!
Да вы заебали у меня не хватит так денег на все подписки
Интересно, что это за технология, которая запретит делать скриншоты с камеры другого смартфона 🤔
Технология «Большой брат»
Проекты инхаус дизайн-студии «Азбуки вкуса» — упаковка Мосальского стейка и редизайн упаковки СТМ «Азбука вкуса» — получили серебряную и бронзовую награды в двух номинациях: Дизайн упаковки и Редизайн упаковки.
Доброго времени дня. Вот и у меня произошла неприятная ситуация с Авито и Boxberry: вернувшийся мне товар в виде видеокарты GTX1070 стоимостью 35.000 руб. был вручен постороннему человеку без проверки документов.
Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.
Я, как и многие подростки, начинал свой путь с компьютерных игр, вернее с видеоигр, тогда еще компьютеры не были настолько популярными. Да, я про те времена, когда мы зависали, играя в приставку SEGA и у нас горели блоки питания от перегрева, кто в теме, тот поймет =)
Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.