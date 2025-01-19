Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Соцсети

«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем

Пока одни сокрушаются, другие не понимают, в чём проблема, и показывают, как настроить превью кадра в новой ленте.

На выходных 18-19 января 2025 года Instagram* начал менять сетку профилей пользователей: вместо квадратов появились прямоугольники.

Комментируя изменения, глава соцсети Адам Моссери отметил, что «квадраты» — «своего рода наследие Instagram*», но сейчас большинство загруженных фотографий и видео имеют вертикальную ориентацию. «Обидно слишком обрезать их», — добавил он.

Источник: tj_flickss

Не всем пользователям понравились изменения. Некоторые отмечают, что SMM-специалисты и дизайнеры «годами» публиковали фотографии, ориентируясь на квадратную сетку, а теперь всё «сломалось».

«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем

Другие не понимают, в чём проблема, и считают, что переходить с квадратов на прямоугольники нужно было ещё несколько лет назад.

«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем
«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем

Фотограф Анастасия Максимова (mama_uragana) поделилась в своём профиле, как можно настроить превью кадра в новой ленте. Для этого нужно зажать изображение и из выпадающего меню выбрать «настроить просмотр», а затем — формат кадра и цвет фона.

Источник: mama_uragana

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новости #instagram

33
33
22
41 комментарий
Eddie II

Проблемы белых людей

14
Ответить
Казума Малевич

нам бояр не понять

Ответить
Следствие вели

Там какие то негритосы на видео

Ответить
Агафья

Годами строили сетку!!

Ответить
Тимур Чумаков

А какой я человек, если меня это не коснулось...

Ответить
ckM43zp4aikuf!

Годами выстраивали сетку

О да, эта кибердрочь. Как работа специалистов по шапке профиля)

7
1
Ответить
Андрей

Это которые себя биологами именуют?

1
Ответить