«Годами выстраивали сетку»: Instagram* сменил формат фотографий в профилях с квадратов на прямоугольники — понравилось не всем

Пока одни сокрушаются, другие не понимают, в чём проблема, и показывают, как настроить превью кадра в новой ленте.На выходных 18-19 января 2025 года Instagram* начал менять сетку профилей пользователей: вместо квадратов появились прямоугольники.Комментируя изменения, глава соцсети Адам Моссери отметил, что «квадраты» — «своего рода наследие Instagram*», но сейчас большинство загруженных фотографий и видео имеют вертикальную ориентацию. «Обидно слишком обрезать их», — добавил он.Источник: tj_flickss Не всем пользователям понравились изменения. Некоторые отмечают, что SMM-специалисты и дизайнеры «годами» публиковали фотографии, ориентируясь на квадратную сетку, а теперь всё «сломалось».Другие не понимают, в чём проблема, и считают, что переходить с квадратов на прямоугольники нужно было ещё несколько лет назад.Фотограф Анастасия Максимова (mama_uragana) поделилась в своём профиле, как можно настроить превью кадра в новой ленте. Для этого нужно зажать изображение и из выпадающего меню выбрать «настроить просмотр», а затем — формат кадра и цвет фона.Источник: mama_uragana*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.#новости #instagram
Проблемы белых людей
нам бояр не понять
Там какие то негритосы на видео
Годами строили сетку!!
А какой я человек, если меня это не коснулось...
Годами выстраивали сетку
О да, эта кибердрочь. Как работа специалистов по шапке профиля)
Это которые себя биологами именуют?