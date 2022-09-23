Соцсети
Полина Лааксо

Instagram* разрешил выкладывать 60-секундные Stories Статьи редакции

Раньше их дробили на 15-секундные фрагменты.

Источник: Search Engine Journal
  • Функцию добавили с новым обновлением. До этого компания тестировала её на ограниченном количестве пользователей, а теперь выпустила для всех, сообщает TechCrunch.
  • По словам издания, нововведение «отчасти стирает разницу» между Stories и короткими видео Reels, в виде которых некоторые блогеры публиковали длинные ролики, чтобы не дробить их в Stories.
  • В конце 2021 года глава компании рассказал, что сервис сосредоточится на развитии видеовозможностей. В июне 2022 года Instagram* увеличил максимальную длительность Reels с 60 до 90 секунд и тестировал полноэкранный режим публикаций, как в TikTok, от которого позже отказался из-за недовольства пользователей.
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TJ
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Критика платформы вылилась в одну из самых масштабных акций против руководства соцсети, но в компании отказываются откатывать изменения.

Скриншот петиции на Change.org

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

#instagram #новость

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5 комментариев
Sergey Furtaev

Как раз вовремя! Можно будет постить длинные сториз с фронта.

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Jenya M

С подключением! Этой новости уже больше года.
У кого-то эта «фича» уже успела появиться и пропасть😎

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Mr Vuuu

"До этого компания тестировала её на ограниченном количестве пользователей, а теперь выпустила для всех,'"

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Semper Fi

И инновации от меты

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Yy Kk

Кому нужен этот Инстаграм если есть Грустнограм.

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