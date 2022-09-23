Instagram* разрешил выкладывать 60-секундные Stories Статьи редакции
Раньше их дробили на 15-секундные фрагменты.
- Функцию добавили с новым обновлением. До этого компания тестировала её на ограниченном количестве пользователей, а теперь выпустила для всех, сообщает TechCrunch.
- По словам издания, нововведение «отчасти стирает разницу» между Stories и короткими видео Reels, в виде которых некоторые блогеры публиковали длинные ролики, чтобы не дробить их в Stories.
- В конце 2021 года глава компании рассказал, что сервис сосредоточится на развитии видеовозможностей. В июне 2022 года Instagram* увеличил максимальную длительность Reels с 60 до 90 секунд и тестировал полноэкранный режим публикаций, как в TikTok, от которого позже отказался из-за недовольства пользователей.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
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Как раз вовремя! Можно будет постить длинные сториз с фронта.
С подключением! Этой новости уже больше года.
У кого-то эта «фича» уже успела появиться и пропасть😎
"До этого компания тестировала её на ограниченном количестве пользователей, а теперь выпустила для всех,'"
И инновации от меты
Кому нужен этот Инстаграм если есть Грустнограм.