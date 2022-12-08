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Соцсети
Полина Лааксо

Reddit раздал пользователям персональные коллекционные карточки — по итогам их 2022 года Статьи редакции

Предновогоднюю рефлексию, или «рекап», соцсеть проводит второй год подряд, но такие виртуальные сувениры предлагает впервые.

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  • Содержание карточки зависит от того, что пользователь делал на сайте и как показал себя в течение года. Алгоритмы покажут самые посещаемые им сабреддиты, а также его шуточную «суперсилу» — например, «Любое блюдо на 10% аппетитнее, если приготовлено тобой» и «Животные рядом с тобой теряют самообладание», пишет The Verge.
  • На карточке также будет указан уровень заработанной за год кармы — «редкий», «эпичный» или «легендарный». Чем выше рейтинг, тем красочнее фон. В этом убедился и сотрудник «Комитета» (владеет vc.ru): в новом аккаунте, который он практически не использует, фон однотонный — светло-серого цвета, а в старом профиле — с бело-серым градиентом.
Примеры карточек от The Verge. Уровень кармы слева направо: редкий, эпичный и легендарный
  • Помимо этого, Reddit также подвёл свои итоги. К ноябрю 2022-го на сайте представлено более 100 тысяч «активных сообществ» со всего мира. За 10 месяцев реддиторы написали более 430 млн публикаций — это на 14% больше, чем в 2021 году. Комментариев к ноябрю насчитывалось свыше 2,5 млрд, что на 7% больше прошлогодних показателей.
  • Больше всего лайков — 434,3 тысячи — получил сабреддит r/place: это экспериментальная игра, в которой пользователи вместе собирают онлайн-холст из пикселей. А самой популярной серией вопросов и ответов стала беседа с актёром Николасом Кейджем.
  • Наиболее обсуждаемые темы — животные, развлечения, мода и красота, еда и напитки, гейминг и спорт.
Здесь можно увидеть, как менялся холст в течение года

Своими карточками можно при желании поделиться в комментариях.

#reddit #новость

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Блин, ну крутотень какая!!! А vc когда нам классный мерч раздавать будет?

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Виктор Люлька

У нас в полночь 31 декабря стандартный рекап будет. Жду не дождусь.

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Stas Sokolov

лет 10 не смотрю и вам не советую

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Виктор Люлька

Сюжет не меняется, так что вы в курсе )

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буква Ю

Тоже неплохо было бы, но нужно ещё человека такого найти, который бы согласился.

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Кот

Раздавать мерч или получать мерч? 🌚

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Clovis

Признаться, что сидит на вц

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Stas Sokolov

Чую, кто то метить в призеры? :)))

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Вадим Д.

Да тут много кандидатов (-:
А вообще было бы круто подвести итог года и там топ-5 блогам вручить что-то эдакое.

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Stas Sokolov

И всем приглашения в рестик на премию. :) Да?

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Вадим Д.

Как вариант!

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Stas Sokolov

Я тогда готов и билет прикупить. Хоть какой то позитив. Ну и на заточки местных комментаторов посмотреть. Может и кому поправить :))) шутка

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Stas Sokolov

Шутка про поправить!

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flash

Может в 038377383836 году....

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Саша G

Вот жеж бъ, ярого собачника в команду котов определили ;)

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Полина Лааксо
Автор

а карточку... карточку-то покажете?????

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Саша G

Во, добрался, не сразу доскролил до неё

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буква Ю

Очень круто, я в детстве карточки Берсерка собирал.

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Stas Sokolov

А я вкладыши Турбо :)

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Сергей Колесников

Требуем карточки от VC)))

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Олег Павлов

Дайте Беговатову карточку с репейником)

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Artyom Artyom

Не очень активный юзер)

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Саша G

С третьим комментарием на VC за четыре года!

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Вас заметили

Неплохая идея)

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MadRat96

Они продаются как нфт?

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Саша G

Бананами померяемся? ;)

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Аркадий Емельяненко

Блин, круто, молодцы

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