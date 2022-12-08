Предновогоднюю рефлексию, или «рекап», соцсеть проводит второй год подряд, но такие виртуальные сувениры предлагает впервые.

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Содержание карточки зависит от того, что пользователь делал на сайте и как показал себя в течение года. Алгоритмы покажут самые посещаемые им сабреддиты, а также его шуточную «суперсилу» — например, «Любое блюдо на 10% аппетитнее, если приготовлено тобой» и «Животные рядом с тобой теряют самообладание», пишет The Verge.

На карточке также будет указан уровень заработанной за год кармы — «редкий», «эпичный» или «легендарный». Чем выше рейтинг, тем красочнее фон. В этом убедился и сотрудник «Комитета» (владеет vc.ru): в новом аккаунте, который он практически не использует, фон однотонный — светло-серого цвета, а в старом профиле — с бело-серым градиентом.

Примеры карточек от The Verge. Уровень кармы слева направо: редкий, эпичный и легендарный

Помимо этого, Reddit также подвёл свои итоги. К ноябрю 2022-го на сайте представлено более 100 тысяч «активных сообществ» со всего мира. За 10 месяцев реддиторы написали более 430 млн публикаций — это на 14% больше, чем в 2021 году. Комментариев к ноябрю насчитывалось свыше 2,5 млрд, что на 7% больше прошлогодних показателей.

Больше всего лайков — 434,3 тысячи — получил сабреддит r/place: это экспериментальная игра, в которой пользователи вместе собирают онлайн-холст из пикселей. А самой популярной серией вопросов и ответов стала беседа с актёром Николасом Кейджем.

Наиболее обсуждаемые темы — животные, развлечения, мода и красота, еда и напитки, гейминг и спорт.

Здесь можно увидеть, как менялся холст в течение года