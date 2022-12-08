Reddit раздал пользователям персональные коллекционные карточки — по итогам их 2022 года Статьи редакции
Предновогоднюю рефлексию, или «рекап», соцсеть проводит второй год подряд, но такие виртуальные сувениры предлагает впервые.
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- Содержание карточки зависит от того, что пользователь делал на сайте и как показал себя в течение года. Алгоритмы покажут самые посещаемые им сабреддиты, а также его шуточную «суперсилу» — например, «Любое блюдо на 10% аппетитнее, если приготовлено тобой» и «Животные рядом с тобой теряют самообладание», пишет The Verge.
- На карточке также будет указан уровень заработанной за год кармы — «редкий», «эпичный» или «легендарный». Чем выше рейтинг, тем красочнее фон. В этом убедился и сотрудник «Комитета» (владеет vc.ru): в новом аккаунте, который он практически не использует, фон однотонный — светло-серого цвета, а в старом профиле — с бело-серым градиентом.
- Помимо этого, Reddit также подвёл свои итоги. К ноябрю 2022-го на сайте представлено более 100 тысяч «активных сообществ» со всего мира. За 10 месяцев реддиторы написали более 430 млн публикаций — это на 14% больше, чем в 2021 году. Комментариев к ноябрю насчитывалось свыше 2,5 млрд, что на 7% больше прошлогодних показателей.
- Больше всего лайков — 434,3 тысячи — получил сабреддит r/place: это экспериментальная игра, в которой пользователи вместе собирают онлайн-холст из пикселей. А самой популярной серией вопросов и ответов стала беседа с актёром Николасом Кейджем.
- Наиболее обсуждаемые темы — животные, развлечения, мода и красота, еда и напитки, гейминг и спорт.
Своими карточками можно при желании поделиться в комментариях.
Блин, ну крутотень какая!!! А vc когда нам классный мерч раздавать будет?
У нас в полночь 31 декабря стандартный рекап будет. Жду не дождусь.
лет 10 не смотрю и вам не советую
Сюжет не меняется, так что вы в курсе )
Тоже неплохо было бы, но нужно ещё человека такого найти, который бы согласился.
Раздавать мерч или получать мерч? 🌚
Признаться, что сидит на вц
Чую, кто то метить в призеры? :)))
Да тут много кандидатов (-:
А вообще было бы круто подвести итог года и там топ-5 блогам вручить что-то эдакое.
И всем приглашения в рестик на премию. :) Да?
Как вариант!
Я тогда готов и билет прикупить. Хоть какой то позитив. Ну и на заточки местных комментаторов посмотреть. Может и кому поправить :))) шутка
Шутка про поправить!
Может в 038377383836 году....
Вот жеж бъ, ярого собачника в команду котов определили ;)
а карточку... карточку-то покажете?????
Во, добрался, не сразу доскролил до неё
Очень круто, я в детстве карточки Берсерка собирал.
А я вкладыши Турбо :)
Требуем карточки от VC)))
Дайте Беговатову карточку с репейником)
Не очень активный юзер)
С третьим комментарием на VC за четыре года!
Неплохая идея)
Они продаются как нфт?
Бананами померяемся? ;)
Блин, круто, молодцы