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Техника
Андрей Фролов
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«Коммерсантъ»: поставки смартфонов из Китая в Россию задержатся из-за вынужденных каникул по причине коронавируса Материал редакции

Небольшой перерыв рынок не беспокоит.

  • Два источника «Коммерсанта», которые работают с брендами Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, сообщили, что компании начали переносить сроки поставка смартфонов в Россию. Также перенос может затронуть Apple, говорят собеседники издания.
  • Vivo подтвердила смещение графика поставок на две недели у всех компаний с производством в Китае. Huawei, Lenovo и Apple отказались от комментариев.
  • Источники говорят, что из-за вспышки коронавируса китайские фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля. Возможно, этот срок будет продлён.
  • Задержка в поставках на две недели не повлияет на российский рынок, сказал директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков. Приостановка сроком от двух до пяти недель может вызвать «определённый» дефицит — однако это может помочь бизнесу снизить складские запасы, полагает он. Крупные ритейлеры пока не ожидают дефицита, в Vivo отметили, что в декабре компании обычно заказывают больше продукции, чем обычно.
  • По данным «М.Видео-Эльдорадо», на китайские бренды пришлась половина рынка смартфонов в России в 2019 году. Только Huawei с дочерним брендом Honor заняла половину рынка, отмечает «Коммерсантъ».

#новость #коронавирус

Техника
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