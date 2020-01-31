Небольшой перерыв рынок не беспокоит.
- Два источника «Коммерсанта», которые работают с брендами Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, сообщили, что компании начали переносить сроки поставка смартфонов в Россию. Также перенос может затронуть Apple, говорят собеседники издания.
- Vivo подтвердила смещение графика поставок на две недели у всех компаний с производством в Китае. Huawei, Lenovo и Apple отказались от комментариев.
- Источники говорят, что из-за вспышки коронавируса китайские фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля. Возможно, этот срок будет продлён.
- Задержка в поставках на две недели не повлияет на российский рынок, сказал директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков. Приостановка сроком от двух до пяти недель может вызвать «определённый» дефицит — однако это может помочь бизнесу снизить складские запасы, полагает он. Крупные ритейлеры пока не ожидают дефицита, в Vivo отметили, что в декабре компании обычно заказывают больше продукции, чем обычно.
- По данным «М.Видео-Эльдорадо», на китайские бренды пришлась половина рынка смартфонов в России в 2019 году. Только Huawei с дочерним брендом Honor заняла половину рынка, отмечает «Коммерсантъ».
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"author_name": "Андрей Фролов",
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