Ранее от участия в выставке мобильных технологий отказались крупнейшие ИТ-компании, в том числе Facebook, Amazon, Intel и другие.
- GSMA, которая проводит крупнейшую выставку мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), сообщила об отмене мероприятия в 2020 году. По словам гендиректора компании Джона Хоффмана, проведение выставки невозможно из-за обеспокоенности по поводу вспышки коронавируса Covid-2019, пишет Bloomberg.
- Мероприятие должно было состояться с 24 по 27 февраля в Барселоне и принять более 100 тысяч гостей из 200 стран. Агентство отмечает, что MWC отменили впервые за 33 года проведения выставки.
- С начала 2020 года от участия в MWC отказались представители Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson и других крупных ИТ-компаний.
- 12 февраля близкие к GSMA источники Wired рассказали, что компания лоббирует объявление чрезвычайной ситуации и отмену мероприятия в Барселоне. По их словам, введение режима ЧС позволит организаторам избежать штрафа за отмену выставки.
- Как указывает Bloomberg, пока неясно, кто больше потеряет от отмены MWC — GSMA или участники, которые часто тратят на выставку десятки миллионов долларов.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Andrew Martynov
Тем временем...
Valentin Dombrovsky
You’re welcome. :)
Никита Алфимов
Технически потеряют все.
Вендоры вложившиеся в рекламу и готовившие технику, промо и конференции попросту потеряли деньги и время.
Сама выставка в каком-то смысле потеряет в репутации, тк прогнулась под общими волнениями из-за этого вируса, и большинство вендоров вроде самсунга (который устроил unpacked) будут создавать свои крупные ивенты. Или как это было с е3, потому что та банально загибается сама в себя, и крупным компаниям проще устраивать свои мини конференции (привет Nintendo direct и Sony что-то там), чтобы не участвовать в фестивале кринжа.