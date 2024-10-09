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Евгения Евсеева
Техника

Разработчики попросили проверить «целесообразность» передачи разработчика процессоров «Эльбрус» его конкуренту

Он сорвал госзаказ, а передача разработчику процессоров «Скиф» должна решить эти проблемы, говорят источники «Ъ».

  • Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, входит «Резонит», «Кремний-Эл», Т1 и другие) опубликовала открытое письмо на имя председателя Военно-промышленной комиссии Дениса Мантурова 4 октября 2024 года, внимание на него обратил «Коммерсантъ».
  • Она просит Мантурова поднять вопрос «целесообразности» передачи управления разработчиком процессоров «Эльбрус», компанией «МЦСТ», в руки их прямому конкуренту — НПЦ «Элвис», разработчику процессоров «Скиф».
  • О передаче «МЦСТ» во внешнее управление в конце сентября сообщили «Ведомости». Причиной мог стать срыв гособоронзаказа или желание «не дать сгинуть» предприятию, которое испытывает трудности после разрыва сотрудничества с TSMC, писало издание.
  • Источник «Ъ», близкий к правительству, также объяснил, что у МЦСТ возникли сложности с выполнением госзаказа, поэтому «по закону компании грозило банкротство». Возникшие проблемы нужно было решить «за счёт сильных управленческих компетенций компании “Элвис”», рассказал он. О конфликте интересов или поглощении речи не идёт.
  • Чтобы выполнить госзаказ, МЦСТ придется перепроектировать чип, попавший под санкции в начале 2022 года, на это нужны время и деньги, но государство отказывает компании в финансировании, говорит собеседник издания среди производителей электроники. По его словам, НПЦ «Элвис» также имеет сорванные госзаказы.
  • Опрошенные изданием эксперты допускают, что договорённость между государством и НПЦ «Элвис» заключается в запуске производства процессоров «Эльбрус» 8 нм, 16 нм и 32 нм, хотя такой технологии ещё нет в России.

#новости #эльбрус #скиф

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45 комментариев
Griby Lenina

НПЦ «Элвис»Какое-то у них название неправославное.

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2
1
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S.Capusta

Энергия
Лидеров
Вдохновляет
Истинных
Смельчаков

7
2
1
Ответить
Жельмандо

Да и в "скуф" опечатка

8
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Таир Бакиев

Электронные вычислительно-информационные системы
Что не так? Ну кроме того, что правильное наименование фирмы ЭЛВИС, а не Элвис, но тут претензии уже к Жене.

1
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Константин Афанасьев

Только его Элвин зовут, к сожалению.

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Дмитрий Зима

А причины срыва заказа ведь никому не интересны, правда?

10
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new_comment

Главное в ходе следствия не выйти на самих себя (с)

10
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