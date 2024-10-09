Разработчики попросили проверить «целесообразность» передачи разработчика процессоров «Эльбрус» его конкуренту

Он сорвал госзаказ, а передача разработчику процессоров «Скиф» должна решить эти проблемы, говорят источники «Ъ».Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, входит «Резонит», «Кремний-Эл», Т1 и другие) опубликовала открытое письмо на имя председателя Военно-промышленной комиссии Дениса Мантурова 4 октября 2024 года, внимание на него обратил «Коммерсантъ».Она просит Мантурова поднять вопрос «целесообразности» передачи управления разработчиком процессоров «Эльбрус», компанией «МЦСТ», в руки их прямому конкуренту — НПЦ «Элвис», разработчику процессоров «Скиф».О передаче «МЦСТ» во внешнее управление в конце сентября сообщили «Ведомости». Причиной мог стать срыв гособоронзаказа или желание «не дать сгинуть» предприятию, которое испытывает трудности после разрыва сотрудничества с TSMC, писало издание.Источник «Ъ», близкий к правительству, также объяснил, что у МЦСТ возникли сложности с выполнением госзаказа, поэтому «по закону компании грозило банкротство». Возникшие проблемы нужно было решить «за счёт сильных управленческих компетенций компании “Элвис”», рассказал он. О конфликте интересов или поглощении речи не идёт.Чтобы выполнить госзаказ, МЦСТ придется перепроектировать чип, попавший под санкции в начале 2022 года, на это нужны время и деньги, но государство отказывает компании в финансировании, говорит собеседник издания среди производителей электроники. По его словам, НПЦ «Элвис» также имеет сорванные госзаказы.Опрошенные изданием эксперты допускают, что договорённость между государством и НПЦ «Элвис» заключается в запуске производства процессоров «Эльбрус» 8 нм, 16 нм и 32 нм, хотя такой технологии ещё нет в России.#новости #эльбрус #скиф
НПЦ «Элвис»Какое-то у них название неправославное.
Энергия
Лидеров
Вдохновляет
Истинных
Смельчаков
Да и в "скуф" опечатка
Электронные вычислительно-информационные системы
Что не так? Ну кроме того, что правильное наименование фирмы ЭЛВИС, а не Элвис, но тут претензии уже к Жене.
Только его Элвин зовут, к сожалению.
А причины срыва заказа ведь никому не интересны, правда?
Главное в ходе следствия не выйти на самих себя (с)