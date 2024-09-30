Разработчика процессоров «Эльбрус» передали во внешнее управление

Причиной может быть срыв гособоронзаказа или желание «не дать сгинуть» предприятию, которое испытывает трудности после разрыва сотрудничества с TSMC.О том, что АО «МЦСТ», разрабатывающее российские процессоры «Эльбрус», передали во внешнее управление, «Ведомостям» рассказали источники в ИТ-компаниях и Минпромторге. В ведомстве объяснили, что такое решение приняли «для обеспечения стабилизации состояния общества и сохранения архитектуры процессоров ”Эльбрус”».Решение о вводе внешнего управления Минпромторг принял в середине сентября 2024 года, говорят источники. Управлять «МЦСТ» будет разработчик мобильных процессоров «Скиф» — НПЦ «Элвис».Актуальные данные о финансовых показателях «МЦСТ» и её акционерах скрыты. В феврале 2023-го «Ъ» писал, что производителя процессоров «Эльбрус» купила структура «Росатома», но источники «Ведомостей» говорят: переговоры шли, однако сделка в итоге не состоялась.Один источник издания допустил, что Минпромторг мог так попытаться «скрестить усилия двух разработчиков» для повышения их эффективности. Другой говорит, что схема была схожа с передачей во внешнее управление НПО «Ангстрем» — предприятия по производству средств радиосвязи спецназначения. Сделали это по указу Владимира Путина, который позволяет приостанавливать права акционеров при срыве гособоронзаказа (ГОЗ).Передачу из-за провала гособоронзаказа подтверждает ещё один источник в ИТ-компании. Основанием может быть как срыв сроков поставок, так и «невыполнение опытно-конструкторских работ», точную причину собеседник «Ведомостей» не знает.В феврале 2022 года, сразу после начала «спецоперации», поставки в Россию прекратила тайваньская TSMC. Тогда же она приостановила производство процессоров «Эльбрус». В мае МЦСТ начала вести переговоры о переносе производства на российскую фабрику «Микрон». Но с этим «не сложилось», говорит источник «Ведомостей». Поэтому предприятие передали во внешнее управление, чтобы «не дать им сгинуть окончательно».Источник: ИА «Красная весна»#новости #эльбрус
"поставки в Россию прекратила тайваньская TSMC. Тогда же она приостановила производство процессоров «Эльбрус»."
очередно чисто российский продукт
Очередной умник, который не знает, что ВСЕ современные процессоры делаются на TSMC: AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm, Intel. Чисто американские процессоры.
А ещё большим шоком для тебя будет знание, что все современные производства используют оборудование нидерландской ASML.
Шок! Сенсация! США не умеют делать процессоры!
Intel - банкрот
сейчас у многих брендов разных стран производство в Китае, просто потому что оно там и дешевле и потому что произвести там можно всё
Увы дешевая рабочая сила ценится по всему миру
Источник: ИА «Красная весна»Название звучит, будто печатные органы ЦК КПСС восстали из могил.
Так и есть ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯