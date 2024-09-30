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Евгения Евсеева
Техника

Разработчика процессоров «Эльбрус» передали во внешнее управление

Причиной может быть срыв гособоронзаказа или желание «не дать сгинуть» предприятию, которое испытывает трудности после разрыва сотрудничества с TSMC.

  • О том, что АО «МЦСТ», разрабатывающее российские процессоры «Эльбрус», передали во внешнее управление, «Ведомостям» рассказали источники в ИТ-компаниях и Минпромторге. В ведомстве объяснили, что такое решение приняли «для обеспечения стабилизации состояния общества и сохранения архитектуры процессоров ”Эльбрус”».
  • Решение о вводе внешнего управления Минпромторг принял в середине сентября 2024 года, говорят источники. Управлять «МЦСТ» будет разработчик мобильных процессоров «Скиф» — НПЦ «Элвис».
  • Актуальные данные о финансовых показателях «МЦСТ» и её акционерах скрыты. В феврале 2023-го «Ъ» писал, что производителя процессоров «Эльбрус» купила структура «Росатома», но источники «Ведомостей» говорят: переговоры шли, однако сделка в итоге не состоялась.
  • Один источник издания допустил, что Минпромторг мог так попытаться «скрестить усилия двух разработчиков» для повышения их эффективности. Другой говорит, что схема была схожа с передачей во внешнее управление НПО «Ангстрем» — предприятия по производству средств радиосвязи спецназначения. Сделали это по указу Владимира Путина, который позволяет приостанавливать права акционеров при срыве гособоронзаказа (ГОЗ).
  • Передачу из-за провала гособоронзаказа подтверждает ещё один источник в ИТ-компании. Основанием может быть как срыв сроков поставок, так и «невыполнение опытно-конструкторских работ», точную причину собеседник «Ведомостей» не знает.
  • В феврале 2022 года, сразу после начала «спецоперации», поставки в Россию прекратила тайваньская TSMC. Тогда же она приостановила производство процессоров «Эльбрус». В мае МЦСТ начала вести переговоры о переносе производства на российскую фабрику «Микрон». Но с этим «не сложилось», говорит источник «Ведомостей». Поэтому предприятие передали во внешнее управление, чтобы «не дать им сгинуть окончательно».
Источник: ИА «Красная весна»
Источник: ИА «Красная весна»

#новости #эльбрус

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526 комментариев
Курчатов

"поставки в Россию прекратила тайваньская TSMC. Тогда же она приостановила производство процессоров «Эльбрус»."

очередно чисто российский продукт

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new_comment

Очередной умник, который не знает, что ВСЕ современные процессоры делаются на TSMC: AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm, Intel. Чисто американские процессоры.
А ещё большим шоком для тебя будет знание, что все современные производства используют оборудование нидерландской ASML.
Шок! Сенсация! США не умеют делать процессоры!

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Игорь

Intel - банкрот

1
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Max Chij

сейчас у многих брендов разных стран производство в Китае, просто потому что оно там и дешевле и потому что произвести там можно всё

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тёма

Увы дешевая рабочая сила ценится по всему миру

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Griby Lenina

Источник: ИА «Красная весна»Название звучит, будто печатные органы ЦК КПСС восстали из могил.

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дед Мазай и душнилы

Так и есть ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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