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Евгения Евсеева
Техника

Продавцы электроники предупредили о росте сроков поставки кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды

Ведомство изменило правила ввоза товаров в Россию — из-за этого разрешение нужно для 90% кондиционеров и 50% холодильников.

  • В октябре 2024 года Минприроды сообщило о новых требованиях к ввозу продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильном оборудовании. Раньше получать разрешение на ввоз нужно было только для моновеществ, а теперь — и для смесей, на которые не требовалась лицензия
  • Участники рынка говорят, что Минприроды «неожиданно» для всех изменило правила. Теперь разрешение нужно получать для товаров, ввоз которых раньше не ограничивали.
  • До объявления новых требований под лицензирование попадало 10% кондиционеров, теперь — 90%, объясняют в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Такая же ситуация и с холодильным оборудованием: под ограничение попал фреон 410. Доля техники, в которой он содержится — до 50%.
  • В Минприроды вопросы РБК перенаправили в Минпромторг. Там сообщили изданию, что ведомство «проводит консультации с коллегами из Минприроды по дальнейшему алгоритму работы, в том числе с учётом озвученных озабоченностей со стороны делового сообщества».
  • В «Марвел-Дистрибуции» объясняют, что решение Минприроды вступило в силу, поэтому ввозить в Россию продукцию с некоторыми хладагентами уже нельзя. В компании ждут, что «в ближайшее время возрастёт количество поданных заявок на лицензирование». Их оформление со всеми лабораторными заключениями занимает «три-четыре месяца».
  • Требования Минприроды повлекут «значительные финансовые потери» для российских импортёров, говорят в РАТЭК. Они связаны с расходами на оформление лицензии, хранение уже полученных товаров на складе (без лицензии их нельзя продать), а также «упущенной выгодой». Увеличатся сроки таможенного оформления — из-за этого товар не попадёт в продажу в «сезон».
  • В ассоциации ожидают, что в «ближайшее время» остановится импорт кондиционеров и холодильников, так как лицензии на их ввоз выдаются до 31 декабря 2024 года. Опрошенные РБК участники рынка также полагают, что новые требования отразятся и на стоимости товаров, но каким будет рост — не говорят.

#новости

11
39 комментариев
дед Мазай и висишники
9
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Иванов Иван

Он не хочет свои предъявы кинуть своим соседям которых эта власть вполне устраивает?

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Griby Lenina

Помнится, Андрей Николаевич Ланьков, кореевед, рассказывал, что лет 15 назад в Северной Корее признаком богатой жизни был холодильник. Не всегда работающий, т.к. с электричеством проблемы, но это мелочи.

Похоже, еще немного и у нас мажором будут называть человека с холодильником.

5
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Иванов Иван

Надо просто уметь ценить простые вещи - холодильник, стиральную машину, буханку хлеба.
Народ разжирел и разбаловался.

1
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OZZ

Очередные поборы граждан ;)

5
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MSK EKON

А что, у кого-то в 21 веке ещё нет холодильника? Холодильник не ноут и не телефон чтобы обновляться ежегодно. И работает лет по 10 и дальше. А тут уже визг про Корею где холодильник привелегия.
Не хочу обидеть никого но если реально в 2024м у вас его не было - то вы и так как в Корее жили. Тогда для вас и не поменяется ничего))
Но только вот есть подозрение что половина этих комментов с айфона написана, который стоит от 500 до 1500 баксов)))

2
1
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Борис

Но ведь есть еще люди у которых холодильник сломался, кому то нужно в новую квартиру купить.

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