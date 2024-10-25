Продавцы электроники предупредили о росте сроков поставки кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды

Ведомство изменило правила ввоза товаров в Россию — из-за этого разрешение нужно для 90% кондиционеров и 50% холодильников.В октябре 2024 года Минприроды сообщило о новых требованиях к ввозу продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильном оборудовании. Раньше получать разрешение на ввоз нужно было только для моновеществ, а теперь — и для смесей, на которые не требовалась лицензияУчастники рынка говорят, что Минприроды «неожиданно» для всех изменило правила. Теперь разрешение нужно получать для товаров, ввоз которых раньше не ограничивали.До объявления новых требований под лицензирование попадало 10% кондиционеров, теперь — 90%, объясняют в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Такая же ситуация и с холодильным оборудованием: под ограничение попал фреон 410. Доля техники, в которой он содержится — до 50%.В Минприроды вопросы РБК перенаправили в Минпромторг. Там сообщили изданию, что ведомство «проводит консультации с коллегами из Минприроды по дальнейшему алгоритму работы, в том числе с учётом озвученных озабоченностей со стороны делового сообщества».В «Марвел-Дистрибуции» объясняют, что решение Минприроды вступило в силу, поэтому ввозить в Россию продукцию с некоторыми хладагентами уже нельзя. В компании ждут, что «в ближайшее время возрастёт количество поданных заявок на лицензирование». Их оформление со всеми лабораторными заключениями занимает «три-четыре месяца».Требования Минприроды повлекут «значительные финансовые потери» для российских импортёров, говорят в РАТЭК. Они связаны с расходами на оформление лицензии, хранение уже полученных товаров на складе (без лицензии их нельзя продать), а также «упущенной выгодой». Увеличатся сроки таможенного оформления — из-за этого товар не попадёт в продажу в «сезон».В ассоциации ожидают, что в «ближайшее время» остановится импорт кондиционеров и холодильников, так как лицензии на их ввоз выдаются до 31 декабря 2024 года. Опрошенные РБК участники рынка также полагают, что новые требования отразятся и на стоимости товаров, но каким будет рост — не говорят.#новости
Он не хочет свои предъявы кинуть своим соседям которых эта власть вполне устраивает?
Помнится, Андрей Николаевич Ланьков, кореевед, рассказывал, что лет 15 назад в Северной Корее признаком богатой жизни был холодильник. Не всегда работающий, т.к. с электричеством проблемы, но это мелочи.
Похоже, еще немного и у нас мажором будут называть человека с холодильником.
Надо просто уметь ценить простые вещи - холодильник, стиральную машину, буханку хлеба.
Народ разжирел и разбаловался.
Очередные поборы граждан ;)
А что, у кого-то в 21 веке ещё нет холодильника? Холодильник не ноут и не телефон чтобы обновляться ежегодно. И работает лет по 10 и дальше. А тут уже визг про Корею где холодильник привелегия.
Не хочу обидеть никого но если реально в 2024м у вас его не было - то вы и так как в Корее жили. Тогда для вас и не поменяется ничего))
Но только вот есть подозрение что половина этих комментов с айфона написана, который стоит от 500 до 1500 баксов)))
Но ведь есть еще люди у которых холодильник сломался, кому то нужно в новую квартиру купить.