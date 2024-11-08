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Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс Фабрика» представила новые модели телевизоров Tuvio

Стоимость — от 59 тысяч рублей.

«Яндекс Фабрика» представила новые модели телевизоров Tuvio
  • В линейку вошли новые телевизоры Tuvio с технологиями OLED и Mini-LED. Это устройства диагональю 55 и 65 дюймов, в будущем добавится телевизор с технологией OLED и диагональю 48 дюймов.
  • В телевизорах также используется технология объёмного звучания Dolby Atmos, которая подстраивается под количество колонок у пользователя.
  • Заказать их можно на «Яндекс Маркете». Стоимость — от 59 тысяч рублей.
  • Линейку решили расширить в ответ «на растущий спрос», а диагонали выбрали «популярные среди покупателей». С января по сентябрь 2024 года количество заказов на «Маркете» в категории «Телевизоры» выросло на 35% относительно аналогичного периода в прошлом году, а бренд Tuvio стал лидером по продажам среди российских брендов.
  • В сентября 2024 года «Яндекс» объединил собственные торговые марки «Маркета» в единое бизнес-направление «Яндекс Фабрика». Среди брендов, которые развивает компания, — компьютерная техника Lunnen, детские товары Junion, аксессуары для электроники Commo, техника для дома Tuvio, товары для дома Pragma, одежда Muted и другие.

#новости #яндекс #tuvio

77
103 комментария
new_comment

- Новость про российский бренд.
Нужно напомнить, что это китайский телевизор с другим шильдиком и ценой увеличенной в 2 раза.
- Новость про Яндекс.
Нужно написать, что Яндекс - госпомойка. И про товарища майора обязательно.

Что там ещё по чек-листу?

23
6
1
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Dmitry

Ну и то и то правда, чего порвался то?

30
1
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dru dru

Если придти в мвидео или эльдорадо, то скажут, что лучше чем телевизоры "яндекс" к ним еще не завезли. И начнут разговаривать с пультом.

7
4
1
Ответить
Артём Васнецов

Ну ведь это уже и так всем известно, что это китайские телевизоры с наклеенными шильдиками, но люди все равно их будут покупать

5
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Сергей про е-ком

Кстати, а кто-нибудь в этом теме разбирался? Это реально какая-то китайская модель или контрактное производство? Разница-то огромная, всё таки.

P.S: от Яндекса ничего не куплю.

5
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Roman Roman

- Новость про Украину. Надо написать "кокел", "хохол", "хрюхрю". Что там ещё по методичке у ватоголовых ?

4
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Вик Е.

А дальше по чек-листу, что вас товарищ майор уже рассекретили.

1
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