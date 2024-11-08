«Яндекс Фабрика» представила новые модели телевизоров Tuvio

Стоимость — от 59 тысяч рублей. В линейку вошли новые телевизоры Tuvio с технологиями OLED и Mini-LED. Это устройства диагональю 55 и 65 дюймов, в будущем добавится телевизор с технологией OLED и диагональю 48 дюймов.В телевизорах также используется технология объёмного звучания Dolby Atmos, которая подстраивается под количество колонок у пользователя.Заказать их можно на «Яндекс Маркете». Стоимость — от 59 тысяч рублей.Линейку решили расширить в ответ «на растущий спрос», а диагонали выбрали «популярные среди покупателей». С января по сентябрь 2024 года количество заказов на «Маркете» в категории «Телевизоры» выросло на 35% относительно аналогичного периода в прошлом году, а бренд Tuvio стал лидером по продажам среди российских брендов.В сентября 2024 года «Яндекс» объединил собственные торговые марки «Маркета» в единое бизнес-направление «Яндекс Фабрика». Среди брендов, которые развивает компания, — компьютерная техника Lunnen, детские товары Junion, аксессуары для электроники Commo, техника для дома Tuvio, товары для дома Pragma, одежда Muted и другие.#новости #яндекс #tuvio
- Новость про российский бренд.
Нужно напомнить, что это китайский телевизор с другим шильдиком и ценой увеличенной в 2 раза.
- Новость про Яндекс.
Нужно написать, что Яндекс - госпомойка. И про товарища майора обязательно.
Что там ещё по чек-листу?
Ну и то и то правда, чего порвался то?
Если придти в мвидео или эльдорадо, то скажут, что лучше чем телевизоры "яндекс" к ним еще не завезли. И начнут разговаривать с пультом.
Ну ведь это уже и так всем известно, что это китайские телевизоры с наклеенными шильдиками, но люди все равно их будут покупать
Кстати, а кто-нибудь в этом теме разбирался? Это реально какая-то китайская модель или контрактное производство? Разница-то огромная, всё таки.
P.S: от Яндекса ничего не куплю.
- Новость про Украину. Надо написать "кокел", "хохол", "хрюхрю". Что там ещё по методичке у ватоголовых ?
А дальше по чек-листу, что вас товарищ майор уже рассекретили.