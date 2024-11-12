«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Мини 3»

Стоимость — 9900 рублей.Источник здесь и далее: «Яндекс»«Яндекс» выпустил обновлённую «Станцию Мини» — её предыдущая версия вышла в октябре 2021 года.У колонки изменился корпус — он стал более округлым, как и у выпущенной в августе 2024 года «Станции Лайт 2». Верхняя панель стала «более выпуклой», также обновился дизайн часов на LED-экране. Кроме того, «Станция» может показать эмоции — если попросить её об этом или сделать комплимент «Алисе».Звук стал мощнее — 12 Вт вместо 10 Вт у «Станции Мини 2». «Алиса» внутри колонки работает на нейросети YandexGPT — благодаря этому она умеет распознавать несколько озвученных вместе команд: например, «запусти пылесос и включи музыку».Напоминания и будильники, установленные голосом, будут отображаться в приложении «Дом с Алисой». Их можно редактировать, удалять и добавлять новые.Стоимость — 9900 рублей. Доступна она в трёх цветах — чёрный, серый и фиолетовый. Купить колонку можно на «Яндекс Маркете» и Ozon, в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Ситилинке».#новости #яндекс #яндексстанция
Вот это за 10к?
Что они там курят
плюс нужна подписка, иначе просто часики
Больше удивляет, что на это есть спрос
Скорее это мы пока не можем привыкнуть что рубли превращаются в фантики постепенно, но уверенно
А что лучше купить на 10к?
Месячную подписку в закрытую группу успешного успеха? Бутылку шампанского Моет?
Лечение кариеса на одном зубе?
Точно такой же вопрос. Она там из золота на 2 нм работает? Её надо бесплатно выдавать, чтобы на подписке рвать.
Отборные алгоритмы