Производители бытовой техники предупредили торговые сети о повышении цен в среднем на 10% — «Ъ»

Как иностранные, так и российские компании. Уведомления о росте цен дистрибьюторам направили два крупных производителя бытовой техники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма.Например, французская компания «Группа “СЕБ-Восток”» (Tefal, Rowenta, Krups) в середине ноября 2024 года предупредила о росте цен в среднем на 10% (в зависимости от категории товара) с 1 января 2025 года. Причины — «рост стоимости комплектующих, логистических затрат и увеличение стоимости оборотного капитала».Компания IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig) в начале ноября уведомила о повышении цен со 2 декабря на всю продукцию, как локальную, так и импортную, но на сколько именно, не уточнила.«Коммерсантъ» отмечает, что в 2023 году иностранные производители бытовой техники отправляли аналогичные письма с уведомлением о повышении цен на 10–15% из-за роста курса доллара и евро. Теперь это делают и российские компании.Так, глава Kuppersberg Дмитрий Шашкин заявил, что их компания поднимет цены на 10% уже 2 декабря 2024-го. Vard (бывший Electrolux) также намерен поднять отгрузочные цены в два этапа: в декабре и в январе. На сколько именно — не уточняют. Среди причин компании указывают ключевую ставку ЦБ, курсы валют и логистические затраты.Источник «Ъ» среди дистрибьюторов не исключает, что из-за ключевой ставки и роста курса доллара стоимость всей потребительской электроники в январе 2025-го может подняться более чем на 20%.Сейчас ритейлеры и дистрибьюторы распродают технику, которую закупили по курсу 85 рублей за доллар. Когда складские запасы закончатся, компании будут уменьшать закупки.источник «Ъ»#новости
Ай спасибо стратегу великому, зп превращается в тыкву
Каждый год зп поднимают на 10-15%, индексация называется
Быдло само требует величия, не этот, так другой бы нашелся, кто поменял бы зарплаты на великие свершения...
Мы не можем вам продать натуральный мед дешевле так как сахар подорожал.
И пчелы начали просить за работу деньги.
Есть инфа от знающего человечика, что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют ситуацию на Украине и сформируют торговый альянс с Китаем и арабскими странами. Нефть поднимут и будут держать, Европа хуй что сделает- без нашего газа загнутся быстро! Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо во время выборов. После того, как всë сделают, всë будет заебок. Всем устроят довольствие, как саудовским гражданам – каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено. Нужные люди в курсе, люди работают.
Всего лишь надо перетерпеть смуту и всë наладится, братка. Не надо протестовать и выходить на митинги. Отсиди свой срок в интернете или просто расслабься, отдохни, накати пивка, бабу выеби в конце концов. Либеральный режим также являются тиранией, тиранией более тщательно замаскированной, ну в сущности не дарующий свободы.
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Осталось затянуть на короткое время пояса, потом с лихвой отобьется- дети ещё "спасибо" будут говорить, что смогли перетерпеть тогда! Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие страной уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит лес - значит должен гореть, начали внезапно тушить - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые многоходовые операции в критически важной стадии! А если возбухать лишний раз, то все планы разрушите, сами и виноваты будете! Враги и конкуренты всё это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться вокруг нашего лидера и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете Россию, все зацветет!
Главное - потерпеть!